Engelli öğrenciden alınan katkı payı KDK’nın girişimiyle iade edildi

Açıköğretim Fakültesi Adalet Bölümü’nde okuyan engelli öğrenci katkı payı muafiyeti için Atatürk Üniversitesi yönetimine engellilik raporunu postayla gönderdi. Üniversite yönetimi sağlık kurulu raporunun mührünün soluk olduğunu gerekçe göstererek raporu kabul etmedi ve öğrenciden katkı payı tahsil etti. Engelli öğrenci Kamu Denetçiliği Kurumu’na başvurarak üniversitenin raporunu teyit etmesini ve ödediği katkı payının tarafına iade edilmesini talep etti.

Vatandaş ile idare arasında köprü görevi gören Kamu Denetçiliği Kurumu, başvuru üzerine Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden konuyla ilgili bilgi ve belgeleri istedi. Üniversite yönetimi Ombudsmana gönderdiği cevabi yazıda engelli öğrencilerin durum belgelerini ibraz edemediği durumlarda katkı payı ve öğrenim ücretinin alındığı belirtildi. Yazıda ayrıca başvurucu öğrencinin ibraz ettiği sağlık kurulu raporunda bulunan mührün silinmiş olması nedeniyle işlem yapamadıkları yer aldı.

Ombudsman başvurucunun taleplerini ve üniversite yönetiminin verdiği belgeleri inceledikten sonra bizzat üniversite ile görüşerek dostane çözüm yoluna başvurdu. Üniversite yönetimi yükümlülüğü olmamasına rağmen Kamu Denetçiliği Kurumu’nun girişimi nedeniyle sağlık kurulu raporunu sağlık kurumu ile görüşerek doğrulattı.

Vatandaşın ücretsiz avukatlığını yapan Kamu Denetçiliği Kurumu engelli öğrenci ve üniversite yönetimi arasındaki sorunda dostane çözüm kararı verdi. Engelli öğrenciden alınan ücretler üniversite yönetimi tarafından iade edildi ve engelli öğrencinin ücret muafiyeti sisteme tanıtıldı.