Engelli öğrenci, kitaplarına "göz" olacak cihaza kavuştu

ANKARA (AA) - BURCU ÇALIK - Görme engelli üniversite öğrencisi Furkan Balcı, ders kitaplarını okuyabilmek için ihtiyaç duyduğu, yazıları kabartmalı Braille alfabesine dönüştüren cihaza hayırsever bir ailenin desteğiyle kavuştu.

İlkokuldan itibaren ailesinden ayrı şehirlerde sürdürdüğü eğitimine, üniversite ile devam eden görme engelli öğrenci Furkan Balcı'nın, ders kitaplarını rahatça okuyabilmek için yaptığı yardım çağrısını Anadolu Ajansı, "Engelli üniversite öğrencisi kitaplarına 'göz' olacak cihazı bekliyor" başlığıyla 1 Mart'taki haberiyle duyurdu.

Haberin ardından harekete geçen hayırsever aile, 20 yaşındaki Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler bölümü 1. sınıf öğrencisi Balcı'ya ulaştı. İsmini açıklamak istemeyen aile, görme engelli üniversite öğrencisine kitaplarını rahatça okuyabilmesi için gerekli olan yazıları kabartmalı Braille alfabesine dönüştüren cihazı temin etti.

Piyasa değeri 15 bin lira civarındaki "Braille ekran" olarak tanımlanan özel cihazına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Balcı, duygularını AA muhabirine anlattı. Balcı, "Bana bu cihazı temin konusunda yardımcı olan, bu haberi yaparak sesimi duyuran Anadolu Ajansı'na, olayların bu noktaya gelmesini sağlayan herkese çok teşekkür ederim. Çok mutluyum, çok ihtiyacım olan bir cihazdı." dedi.

Çok yer kaplaması ve ağırlığı sebebiyle Braille alfabeli bir kitabı yanında taşımanın kendisini çok zorladığını, kitaplardan Braille alfabeli kabartma çıktı almanın da ciddi bir zaman kaybına neden olduğunu belirten Balcı, "Kitaplarımızı bu cihaza Word belgesi, PDF halinde yüklediğimiz zaman elimizin altında kabartma olarak erişme şansımız var. Hem kitapların basılması esnasında geçen zaman kaybını ortadan kaldırıyor hem de yanımızda küçücük bir cihazla bütün kitaplarımıza erişe şansımız oluyor. Bu cihaz benim için çok önemli." diye konuştu.

- "'Sana yardımcı olmak isteriz' dediler, çok mutlu oldum"

Cihazı kendisi için alan hayırsever aileyle birkaç gün önce irtibat kurduğunu aktaran Balcı, "Bana destek olan aile beni dersteyken aramış. Sonrasında ben onlara dönüş yaptığımda, 'Biz sana yardımcı olmak isteriz' dediler, çok mutlu oldum. Önce bir firmadan, vakıftan, şirketten aradıklarını düşünmüştüm ama sonrasında bireysel olarak yardımcı olacaklarını öğrendim. Onlara çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ailenin cihaz hakkında bilgi aldıktan birkaç gün sonra arayıp, "Cihazın hayırlı olsun" müjdesi verdiğini dile getiren Balcı, ilerleyen günlerde de Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Doğan ile üniversitedeki diğer görme engelli öğrencilerin ortak kullanımına sunulacak yüksek kaliteli bir tarayıcının temini için bir araya gelmek istediğini söyledi.

- "Görme engelli öğrenciler için destek bekliyoruz"

Cihazı birkaç gündür kullandığını ve kitaplarını kendi okuyabildiği için derslerini çok daha iyi anladığını vurgulayan Furkan Balcı, "Ders kaynaklarımı cihazla okuyabiliyorum ve daha iyi anlama açısından benim için çok faydalı oldu. Ders başarımı da olumlu yönde etkileyeceğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Görme engelli öğrenciler için bu cihazın tedariki konusunda çağrıda bulunan Balcı, şöyle konuştu:

"Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının birlikte yürüttüğü 'Gören Göz Projesi' vardı. Bu proje kapsamında, görme engelli vatandaşlara gelişmiş navigasyon özelliklerini taşıyan cihaz, yazılım dağıtımı gerçekleşmişti. Üniversitede okuyan görme engelli öğrenciler için de bu 'Braille ekran' cihazlarının dağıtımı konusunda devletten destek bekliyoruz. Sosyal sorumluluk projeleri olarak firmaların, vakıfların, şirketlerin bu konuya biraz eğilim göstermelerini, engellilerin eğitimlerine destek olmalarını talep ediyorum."

Balcı, 12. sınıftayken öğretmeninin önerisi üzerine ilk tercihleri arasına aldığı üniversitesini çok sevdiğinin altını çizerek, "Burada okuduğum için mutluyum. İnşallah gerekli olan cihazlar temin edildikten sonra gerek ben gerek diğer görme engelli arkadaşlarımın eğitim başarısı daha da artacak. Üniversiteme, hocalarıma, bana yardımcı olan herkese teşekkür ederim." şeklinde konuştu.

40 Braille hücresi bulunan cihaz sayesinde rahatça okuma yapabildiğini aktaran Balcı, cihazın aynı zamanda not alma imkanı da sağladığını kaydetti.

- Görme yetisini 2 yaşında kaybetti

İleride iyi bir Din Kültürü öğretmeni olmak isteyen Balcı, 2 yaşında geçirdiği bir havale sebebiyle görme yetisini kaybetti. Ailesi Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yaşayan ve abisi de görme engelli olan Balcı, ilköğretimi Tokat'taki görme engelliler okulunda, liseyi de Amasya'daki Anadolu Lisesinde tamamladı.

Eğitim hayatını ailesinden ayrı şehirlerde sürdüren ve önüne çıkan birçok engeli aşmayı başaran Balcı'nın ders kitaplarını rahatça okuyabilme hayali, hayırsever ailenin destekleri sayesinde gerçeğe dönüştü.