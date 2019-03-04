Engelli Meryem, evde aldığı eğitimle geleceğe hazırlanıyor

Bitlis’te yaşayan 11 yaşındaki Meryem Gül, Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) uygulanan evde eğitim hizmeti sayesinde farklı branşlardaki öğretmenler tarafından geleceğe hazırlanıyor.

Merkeze bağlı Hüsrevpaşa Mahallesi’nde yaşayan ve doğuştan bedensel engelli olduğu için okula gidemeyen ilkokul 4. sınıf öğrencisi Meryem Gül’e öğretmenleri ışık oluyor. Eğitim anlamında akranlarından hiçbir şekilde geri kalmayan Meryem, evde aldığı eğitimden dolayı çok mutlu. Meryem, evinde ve kendi odasında bütün branşlarda eğitim alırken, en sevdiği dersin ise din dersi olduğunu söyledi.

Meryem’in annesi Naile Gül, kızının küçüklüğünden beri çok sıkıntı yaşadığını söyledi. Anne Gül, “Kızım şu ana kadar 4 tane ameliyat geçirdi. Önünde olması gereken 3 ameliyatı daha var. Yine de Allah devletimizden razı olsun. Milli Eğitim Müdürlüğü ile çok iyi işler çıkarıyorlar. Öğretmenlerimiz eve kadar geliyorlar. Kar kış demeden her şekilde Meryem için seferber olmuşlar” dedi.

Soysal Bilgiler Öğretmeni Yusuf Kaya ise Meryem’in oldukça başarılı bir öğrenci olduğunu belirterek, “Meryem sağlık sorunlarından dolayı okula gelemeyen bir öğrencimiz. Ailesi Milli Eğitim Müdürlüğüne başvurdu. Bu durumda bizler de öğrencimizin eğitimini evde sürdürmeye çalışıyoruz. Kendisi zaten başarılı bir öğrencimiz” diye konuştu.







“Meryem çok başarılı bir öğrencimiz”

Milli Eğitim Şube Müdürü Kayhan Subaşı da küçük Meryem’i evinde ziyaret ederek, dersleri hakkında öğretmenlerinden bilgi aldı. Subaşı, “Bugün İrfan Gül kardeşimizin evindeyiz. Meryem ortopedik engelinden dolayı okula gidemeyen bir kızımız. Okula gidememesinden dolayı eğitimini tamamlayabilmesi ve akranlarından geri kalmaması adına evde eğitim uygulaması kapsamında ihtiyaç duyulan bütün branşlarda öğretmen görevlendirmesini yapıyoruz. Öğretmenlerimizde Meryem ve diğer bu kapsamdaki öğrencilerimize eğitimlerini evlerinde gerçekleştirmektedirler. Meryem çok başarılı bir öğrencimiz. Meryem’e sorduk en çok hangi dersi seviyorsun diye, kendisi de din dersini ve din öğretmenini sevdiğini söyledi” ifadelerini kullandı.







“İl genelinde 76 öğrencimize bu eğitimi veriyoruz”

Bitlis genelinde evde eğitim alan 76 öğrencinin olduğunu kaydeden Subaşı, “Bu tarz durumlarda olan öğrencilerimiz öncelikle iki rapor almaları gerekiyor. Birincisi doktor raporunu aldıktan sonra bize başvurusunu gerçekleştiriyorlar. Bu başvuru ya velisi ya okul idaresi ya da öğrencinin kendisi de bu talepte bulunabilir. Bu talep bize düştükten sonra hastaneden aldığı raporla beraber Rehberlik Araştırma Merkezinden (RAM) ihtiyacı olduğu duyulan ikinci bir raporu aldıktan sonra evde eğitim uygulamamızı hızlı bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Bitlis merkezde yaklaşık 10 öğrencimize evde eğitim vermekteyiz. İl genelinde ise 76 öğrencimize bu eğitimi veriyoruz. Tabi İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve devletimizin bize sunmuş olduğu tüm imkanları bu tarz öğrencilerimizin akranlarından geri kalmaması adına seferber etmekteyiz. Bununla ilgili materyal ve eğitim desteklerini öğrencilerimize ulaştırmaya çalışıyoruz. Bu bizim asli görevimizdir. Bugün Meryem kızımızla görüştük, gözünde bu sevinci, bu ışıltıyı görmemiz bizim için ayrıca bir mutluluk kaynağı oldu” şeklinde konuştu.