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Engelli kardeşlerin akülü araba sevinci

Akdağmadeni Kaymakamı Alp Eren Yılmaz, bedensel engelli Ramazan ve Alparslan Palaz kardeşlerin hayalini gerçekleştirerek, çift kişilik akülü araç hediye etti.

27 Şubat 2019 Çarşamba 12:23
Engelli kardeşlerin akülü araba sevinci

Akdağmadeni Kaymakamı Alp Eren Yılmaz, bedensel engelli Ramazan ve Alparslan Palaz kardeşlerin hayalini gerçekleştirerek, çift kişilik akülü araç hediye etti.


Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesi Güneyli Mahallesinde yaşayan bedensel engelli Ramazan ve Alparslan Palaz kardeşler Akdağmadeni Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na (SYDV) müracaat ederek akülü araç talebinde bulundu. Bedensel engelli kardeşlerin talebini öğrenen ve harekete geçen Akdağmadeni Kaymakamı Alp Eren Yılmaz, Palaz ailesinin bu isteğini yerine getirdi. Kaymakam Yılmaz, alınan akülü aracı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Fatih Güler ile birlikte Palaz kardeşlere teslim ederek hayırlı olması dileklerinde bulundu.


Ramazan ve Alparslan Palaz kardeşler ise akülü sandalyelerine kavuştukları için çok mutlu olduklarını ifade ederek Kaymakam Alp Eren Yılmaz’ a teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 12:23
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