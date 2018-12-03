"Engelli kardeşlerimizin içinde olmadığı projeler kabulümüz değil"

ANKARA (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, tüm projelerini engellilerin hayatın her aşamasında yer alabilmelerini sağlayacak şekilde hazırladıklarını belirterek, "Engelli kardeşlerimizin içinde olmadığı hiçbir proje kabulümüz değildir." ifadesini kullandı.

Kurum, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, engellerin el ele verilerek aşıldığı, sevginin, anlayışın, empatinin hakim olduğu bir dünya diledi.

Bakanlığın engelleri kaldıran, engelsiz yaşam vizyonunu hayata geçirecek eylem planını kısa sürede tamamlayacağını bildiren Kurum, böylelikle engellilerin hiçbir engelle karşılaşmadan hayatlarını sürdürdüğü şehirler planlayacaklarını vurguladı.

Kurum, paylaşımında "Engelli kardeşlerimizin içinde olmadığı hiçbir proje kabulümüz değildir. Onların hayatın her aşamasında yer alabilmeleri için ilgili kurumlarımızla birlikte çalışmalar yürütüyor, tüm projelerimizi engelli vatandaşlarımızın da yararlanabileceği şekilde tasarlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.