0553 313 94 23

Engelli hastaların Emre Gölü gezisi

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesindeki Aler Yaşam Engelli Bakım Merkezinde bulunan engelli hastalara Emre Gölü ve Frig Vadisi gezisi düzenlendi.

27 Haziran 2019 Perşembe 16:58
Engelli hastaların Emre Gölü gezisi

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesindeki Aler Yaşam Engelli Bakım Merkezinde bulunan engelli hastalara Emre Gölü ve Frig Vadisi gezisi düzenlendi.


Şuhut’ta Aler Yaşam Engelli Bakım Merkezindeki engelli hastalar, Emre Gölü ve Frig Vadisi’ni gezerek burada bulunan tarihi önem taşıyan mekanları ziyaret etti. İlk olarak Emre Gölü’nü gezen 33 engelli hasta tekne gezisi yaptı. Aler Yaşam Engelli Bakım Merkezi Müdürü Samet Atagün ve beraberindeki yöneticiler önderliğinde gerçekleşen gezide engelli hastalar eğlenceli dakikalar yaşadı. Hayatlarında ilk kez tekne gezisi yapan engelli hastaların sevinçleri ise görülmeye değerdi. Emre Gölü gezisinin ardından Frig Vadisini gezen engelli hastalar burada tarihi önem taşıyan yerleri ziyaret etti. Gezinin ardından günün anlam ve önemine binaen hatıra fotoğrafı çektiren engelli hastaların gezisi sona erdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 16:58
  1. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CHP’li başkanlar fikir alışverişinde bulundu
    1. CHP’li başkanlar fikir alışverişinde..
    2. Eskişehir’de renkli yürüyüş
    3. TBMM Genel Kurulu
    4. Canpolat esnaf odası temsilcileriyle..
    5. Şemsiye eylemcileri yolu trafiğe..
    6. Motosiklet kaskıyla uyuşturucu..
    7. Gençlik ve Eğitim Derneğinden MGC’ye..
    8. Yetimler yararına kermes
    9. Şanlıurfa’da fırın denetimi
    10. Yükümlülere “Öfkeyi Kontrol..
    11. İstanbul Büyükşehir Belediye..
    12. Marmaris, Dünya Rallisi Şampiyonası'na..
    13. Feci kazada hayatını kaybeden 15..
    14. Yarışmada 10 ton atık toplandı
    15. Macron, İran konusunda Trump ile..
    16. Anız yangınında eşyaları kül olan..
    17. "Bizi Türkiye'den kimse koparamaz"
    18. Taşköprü’de Sarımsak Festivali..
    19. YÖK Kalite Kurulu Kurumsal Dış..
    20. Haliliye’de ihtiyaçlar yerinde tespit..
    21. Şili'den iki devletli çözüme destek
    22. Kilis’te itfaiyeden yangın eğitimleri
    23. Başkan Aktaş transfer yasağını önledi
    24. ExxonMobil, Total ve ELPE Girit'te..
    25. Tokat’ta iki araç kafa kafaya..
    26. Kent Bostanları’na Kente Katkı Ödülü
    27. ‘Ustalar kursiyerlerle buluşuyor’..
    28. FSM Köprüsü’nde onarım yoğunluğu,..
    29. Süper Lig ekibinin 'fırça' tweeti..
    30. Van'da toplantı ve gösteri..
    Ahlâksızlıkta sınır tanımıyorlar
    Ahlâksızlıkta sınır tanımıyorlar
    Dış mihrakların yeni umudu Ali Babacan! Arkasına destek aldı
    Dış mihrakların yeni umudu Ali Babacan! Arkasına destek aldı
    Bomba iddia! “Gül ve Babacan, ünlü ekonomisti parti kurucusu yapacak”
    Bomba iddia! “Gül ve Babacan, ünlü ekonomisti parti kurucusu yapacak”
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar
    İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığına Kılıçdaroğlu’ndan hasetli cevap!
    İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığına Kılıçdaroğlu’ndan hasetli cevap!

    Günün Karikatürü

    27 Haziran 2019
    İmamoğlu, Yıldırım'ın açıklamasını böyle dinledi
    İmamoğlu, Yıldırım'ın açıklamasını böyle dinledi
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!