0553 313 94 23

Engelli gence vali ve müdürden doğum günü sürprizi

Kırıkkale’de 7 yaşından itibaren ortopedik engelli olan Yusuf Kayalak, 31.

22 Haziran 2019 Cumartesi 10:14
Engelli gence vali ve müdürden doğum günü sürprizi

Kırıkkale’de 7 yaşından itibaren ortopedik engelli olan Yusuf Kayalak, 31. yaş gününde beklenmedik bir doğum günü sürprizi yaşadı.


Kırıkkale’nin sevilen siması olan ve "Yusuf Miço" olarak tanınan Yusuf Kayalak’a sürpriz bir doğum günü yapıldı. Yeni Mahalle’deki ikamet ettiği evi ziyaret eden Kırıkkale Valisi Yunus Sezer ve İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, doğuştan kemik daralması hastalığı sonucu 7 yaşından itibaren ortopedik engelli olan ve 24 yıldır yatağa mahkûm kalan Yusuf Kayalak’a sürpriz bir doğum günü yaşattı. Koyu Beşiktaş spor taraftarı da olan Kayalak, Sezer ve Çorumlu’ya teşekkür etti.


Sürpriz ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kayalak, “Bugün doğum günüm. Valim geldi. Müdürüm geldi. Mutluyum. Allah devletimizin varlığını eksik etmesin, her daim hissediyoruz. Allah onlardan razı olsun” dedi.


Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, “Yusuf’un bugün doğum günüymüş biz de öğrendik. Yusuf’u her gördüğümde, Yusuf’un ismi her geçtiğinde ilham alıyoruz. Hayata bu kadar bağlı, kendisiyle barışık bir arkadaşımız. Allah sağlık sıhhat versin, güzel yaşamayı nasip etsin. Bütün engellilerimiz ile beraber Yusuf da bizim emanetimiz. Biz de fırsat buldukça diğer engellilerimizle beraber Yusuf’umuzu da ziyaret ediyoruz” şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 10:14
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mali Eylem Görev Gücü, İran hakkındaki kararını ekime kadar uzattı
    1. Mali Eylem Görev Gücü, İran hakkındaki..
    2. (Özel) Arabaya giren yavru kedi..
    3. Muratpaşa Belediyesi’nden falez..
    4. Ticari yatların özel tekne sınıfına..
    5. Şebabul Hüda Derneği'nin Afrin'deki..
    6. 28 ülke Türkiye'ye karşı birleşti!
    7. Çuvala koyulup ölüme terk edilen o..
    8. TEMİZ ÇEVRE TEMİZ SU - Uzayda 10..
    9. Psikologlar teşhisi koydu! Trump dört..
    10. Yörük bebekleri Avrupa'dan talep görüyor
    11. Siirt’te güven ve huzur uygulaması
    12. Diyarbakırlılara indirim müjdesi
    13. Enflasyona endeksli ürünlere ilgi..
    14. Oyuncağı olmayan çocukların yüzünü..
    15. THY’den iptal iddialarına yalanlama
    16. Yaz aylarında kalp sağlığına dikkat
    17. "Turu geçebilecek güçteyiz"
    18. Sosyal Bilimler MYO’da kepler havaya
    19. Bereket isimli batık gemi parçalanıyor
    20. Askerler ne zaman erken terhis olacak?..
    21. Tatilini yarıda kesen vatandaşlar, oy..
    22. İşten çıkarılınca iki iş arkadaşını..
    23. ODTÜ Gençlik Parkı ilk mezunlarını..
    24. YKS maratonu öncesi adaylara "verimli..
    25. "Kumpas davalarının başlama tarihi, 15..
    26. İlk tematik müzik üniversitesi..
    27. Plaj hentbolunda gözler Avrupa..
    28. Ambulans bu defa doktoru ameliyata..
    29. Hisarcık’ta Yaz Kur’an Kursları’na ilgi
    30. Türk profesöre ABD'deki dahiler..
    Haçlı kaynaklarında Türk askerleriyle ilgili dikkat çeken detaylar: Şövalyenin aklını aldılar! “Türkler Hıristiyan olsa...”
    Haçlı kaynaklarında Türk askerleriyle ilgili dikkat çeken detaylar: Şövalyenin aklını aldılar! “Türkler Hıristiyan olsa...”
    Cumhurbaşkanlığı’ndan sert çıkış: Vermezsen verme! Hiç kimse Türkiye'yi tehdit edemez
    Cumhurbaşkanlığı’ndan sert çıkış: Vermezsen verme! Hiç kimse Türkiye'yi tehdit edemez
    Manipülasyon ondan sorulur! 'Kıvrak' anketçi köpürtmeye devam ediyor
    Manipülasyon ondan sorulur! 'Kıvrak' anketçi köpürtmeye devam ediyor
    Kandil'den Öcalan'a rest! Karayılan'dan 23 Haziran çağrısına cevap
    Kandil'den Öcalan'a rest! Karayılan'dan 23 Haziran çağrısına cevap
    Cübbeli Ahmet Hoca kaset kumpasıyla ilgili ilk kez konuştu: Bütün Çarşamba'ya dağıttılar...
    Cübbeli Ahmet Hoca kaset kumpasıyla ilgili ilk kez konuştu: Bütün Çarşamba'ya dağıttılar...

    Günün Karikatürü

    22 Haziran 2019
    MHP'den bebek katili Abdullah Öcalan açıklaması!
    MHP'den bebek katili Abdullah Öcalan açıklaması!
    Birgün'ün ahlaksız gazetecisinden Şehit Mursi'ye alçak iftira!
    Birgün'ün ahlaksız gazetecisinden Şehit Mursi'ye alçak iftira!