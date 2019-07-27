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Engelli genç yolu olmayan evine annesinin sırtında gidiyor

Giresun’da 26 yaşındaki Yasin Kılıç, engelli olduğu için yolu olmayan evine annesinin sırtında gitmek zorunda kalıyor.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 12:49
Engelli genç yolu olmayan evine annesinin sırtında gidiyor

Giresun’da 26 yaşındaki Yasin Kılıç, engelli olduğu için yolu olmayan evine annesinin sırtında gitmek zorunda kalıyor.


Giresun’un Piraziz ilçesi Rıhtımlı mahallesinde arazi sahibinin yol geçmesine izin vermediği için Refike Kılıç, engelli çocuğunu sırtında taşımak zorunda kalıyor.


Kendi sağlık durumunun da iyi olmadığını ifade eden anne Refike Kılıç, “Ben de böbrek nakli olmuş sağlık durumu çok iyi olmayan bir anneyim. Birilerine muhtaç olarak yaşamak çok zor bir durum. Bu yol çok tehlikeli, bu yolda kalp krizi geçiren eşime de ambulans gelemediği için vaktinde müdahale edilemedi. Çocuğum ise eve mahkum yaşıyor. Yol olsa bir tekerlekli sandalye ile çocuğum yollarda gezebilir ya da gezdirebilirdik. Şimdi ise çaresiz bir yere gidecekse sırtımda taşımak zorunda kalıyorum ve her geçen yıl ben yaşlanıyorum, oğlum ise ağırlaşıyor. Taşırken çok zorlanıyorum bir süre sonra hiç taşıyamayacak duruma geleceğim” dedi.



İkna için devlet desteği bekliyor


Yol almak için arazi sahibi komşusunun insafına kaldığını ifade eden çaresiz anne Refike Kılıç "Ben yolda kendim dahi yürüyemezken her geçen gün ağırlaşan engelli çocuğumu taşımak imkansız hale geliyor. Bu sorunu çözmek için arazi sahibi komşumun izin vermesini bekliyorum. Bize yol açılması lazım. Bir araç girebilsin yetiyor. Devlet büyüklerimizdenbu arazi vermeyen komşularımıikna etmelerine yardımcı olmalarını bekliyorum. Bizim yol sorunumuzun çözülmesi için arazi sahibi komşumuzun ikna edilmesi gerekiyor ve onların insafına kaldık” diye konuştu.


Yaşanan yol sorunuyla ilgili ise yetkililerin ikna için arazi sahibi vatandaşla görüşecekleri öğrenildi.

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 12:49
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