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Engelli genç tramvay durağında darbedildi

İzmir'de engelli bir gencin tramvay istasyonunda darbedilme anları güvenlik kameralarına yansıdı- Engelli genç Deniz Ulaş Ayvaz:- "Tramvay durağında bir engelli vatandaş olarak darbedildim. Güvenlik müdahale etmedi, izliyordu. Güvenliğin orada olma sebebi o. Dövülmekten ziyade insanların tavrına üzüldüm"

31 Ocak 2019 Perşembe 23:11
Engelli genç tramvay durağında darbedildi

İZMİR (AA) - İzmir'de, engelli bir gencin tramvay istasyonunda tartıştığı kişiler tarafından darbedilmesi güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Deniz Ulaş Ayvaz, 19 Aralık 2018'de Konak ilçesindeki okulundan evine gitmek için kullandığı tramvay durağında 3 kişinin önce sözlü, ardından ise fiziksel saldırısına uğradı.

Ayvaz'ın darbedildiği anlar ise tramvay istasyonunun güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Görüntülerde, Ayvaz'ın 3 kişi tarafından darbedilerek yere düşürüldüğü görülüyor.

- "Dövülmekten ziyade insanların tavrına üzüldüm"

Ayvaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisine saldıranları tanımadığını belirterek, "Önce beni yanlarına çağırdılar, ben de gittim. 'Ne gülüyorsun?' dediler. Sonra ellerime, kasıklarıma vurdular. Boynumdan sarılarak tuttular. Kameralara her şey yansıdı. İlk önce kimse bir şey demedi, sonra 2 kişi geldi ve onlara müdahale etti." diye konuştu.

Saldırının ardından yaşadığı olayla ilgili Alsancak Polis Merkezine giderek, kişiler hakkında şikayetçi olduğunu ve savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu anlatan Ayvaz, şunları söyledi:

"Ben bir engelliyim, yüzde 40 engelli raporum var. Tramvay durağında bir engelli vatandaş olarak darbedildim. Güvenlik müdahale etmedi, izliyordu. Güvenliğin orada olma sebebi o. Dövülmekten ziyade insanların tavrına üzüldüm. Bana saldıranlar da bulunamadı."

Yaşadığı üzücü olayın ardından psikolojisinin bozulduğunu belirten Ayvaz, okuldan eve giderken kullandığı tramvay istasyonuna her gittiğinde aklına yaşadıklarının geldiğini ifade etti.



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Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 23:11
  1. Alsancak Polis Merkezi
  2. darp iddiası
  3. Engelli Genç
  4. güvenlik görevlisi
  5. güvenlik kamerası
  6. suç duyurusu

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