Engelli genç kızla birlikte bulunan şahıs tutuklandı

Bursa’da aranan 20 yaşındaki zihinsel engelli genç kız ile Kumla’da sahilde gezerken bulunan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Bursa’nın Gemlik ilçesinde 20 yaşındaki zihinsel engelli Sinem Başkal kimseye haber vermeden ortadan kayboldu. Gece saatlerinden itibaren aranan genç kız, polis ekipleri detaylı çalışması neticesinde incelenen güvenlik kameralarında Balıkpazarı civarında bir kişi ile gezdiğini tespit etti. Genç kızı bulmak için harekete geçen ekipler, Sinem Başkal’ı 24 yaşındaki E.K. ile birlikte Kumla sahilinde gezerken buldu. 24 yaşındaki E.K isimli şahısla akşam bir evde kaldıkları tespit edilen Başkal ailesine teslim edilirken, E.K’ye ise sorgulanmak üzere emniyete götürülmüştü.

Gece saatlerinde adliyeye sevk edilen E.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.