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Engelli genç kızın düğün hayali gerçek oldu

12 Aralık 2018 Çarşamba 21:44
Engelli genç kızın düğün hayali gerçek oldu

DÜZCE (AA) - Düzce'de, doğuştan zihinsel engelli olan Cansel Yerlikaya'nın düğün hayalini gerçekleştirmek için temsili merasim düzenlendi.

Akçakoca ilçesinde yaşayan 20 yaşındaki zihinsel engelli Yerlikaya'nın ailesi, Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici'ye ulaşarak genç kızın düğün hayalini anlattı.

Yemenici'nin talimatıyla harekete geçen ekipler, gelinlik, kuaför, gelin arabasının süslenmesi gibi işlemleri Belediye ve Akçakoca esnafının katkısıyla yaptı.

Beyaz gelinliğiyle Belediye Nikah Salonu'na gelen genç kızı misafirler ayakta alkışladı. Salonda katılımcılarla horon tepen Cansel, daha sonra düğün pastasını ağabeyi Ekrem Yerlikaya ile kesti.

Annesi Ümran Yerlikaya, burada yaptığı konuşmada, kızının hayalini gerçekleştirmek için kendilerine destek veren Yemenici'ye teşekkür etti.

Cansel için tüm imkanların seferber edildiğini ifade eden Yerlikaya, şöyle konuştu:

"Kızım istedi bu düğünü, ben de belediyeye başvurdum. Arzularımızı yerine getirdiler. Allah onlardan razı olsun. Normal düğün gibi oldu. Düğünü, gelinliği hepsi düğün gibi oldu. Bize bu imkanı verdikleri için belediye başkanı ve çalışanlarına teşekkür ederim. Kızım çok mutlu oldu, herkese teşekkür ediyorum."

Cansel Yerlikaya da "Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Çok mutluyum." dedi.

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 21:44
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