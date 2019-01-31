Engelli genç için özel asansör

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 3 katlı binanın en üst katında oturan bedensel ve zihinsel engelli Resul Duran'ın ailesinin isteği üzerine Kocasinan Belediyesi tarafından evin balkonuna asansör yapıldı.

Doğuştan engelli 30 yaşındaki Duran, merkez Kocasinan ilçesi Şirinevler Mahallesi'ndeki evlerine yapılan asansör sayesinde artık istediği zaman dışarıya kolayca çıkabiliyor.

Baba Mehmet Duran, gazetecilere, üç çocuğunun en büyüğü olan Resul'un doğuştan engelli ve aynı zamanda epilepsi hastası olduğunu dile getirdi.

Oğlunu üç katlı evlerinden kucağında indirip çıkardığını ifade eden Duran, şöyle konuştu:

"Eşim de ben de oğlumuzu kucağımızda taşıyorduk. 30 yaşına geldi, artık zorlanmaya başladık. Ramazanda bir iftar programında muhtarımızın da öncülük etmesiyle Kocasinan Belediye Başkanından asansör talebinde bulunduk. Ertesi sabah geldiler, ölçüleri aldılar. Asansöre kavuştuk. Ben sandım ki inşaatlara filan yapılan, basit malzeme çıkaran bir asansör yapılacak. Halbuki birinci sınıf bir asansör yaptılar, son derece rahat. Resul, balkondan biniyor, aşağıda iniyor. Sadece Resul'a ait, ben kendim inip çıkmıyorum, sadece oğlum için asansörü kullanıyoruz."

Duran, kızı ve eşinin, daha önce asansör talebini mektup yazarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilettiğini de aktardı.

Duran, "Miting alanında mektubu kızımın elinden almışlar. Mektup bir vatandaşımızın eline geçmiş. O da CİMER'e bu talebimizi yazmış. Bizi Cumhurbaşkanlığından da aradılar. Asansör isteğimizi yerine getireceklerini söylediler, biz de 'Belediye başkanımız sağolsun şu anda asansörü yaptırıyor' dedik. Allah yapandan, yaptırandan, emek verenden razı olsun." ifadelerini kullandı.

- Çevresine tepki vermeye başladı

Anne Fetane Duran da oğlu Resul'un özellikle yaz mevsiminde dışarı çıkmayı çok istediğini ancak onu taşımakta güçlük çektiğini belirtti.

Tekerlekli sandalyeyle indiremedikleri için oğlunu sedye ile taşımayı düşündüklerini aktaran Duran, şöyle devam etti:

"Evimiz merdivenli olduğu için mecbur kalmadıkça dışarı çıkaramıyorduk. Bazen de çıkarırken düşüreceğiz diye korkuyorduk. Yazın dışarıdaki sesleri duyunca evde durmak istemiyordu ama ben indirmekte zorlanıyordum. Şimdi her gün bir saat bile olsa dışarı çıkarıyoruz. Dışarıdaki seslere, çevreye tepki vermeye başladı. Allah, Çolakbayrakdar başkandan razı olsun."

Aileyi ziyaret eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, eğitimden sanata spordan kültüre hayatın her alanında Kayserililere yönelik çalışmalar yürüttüklerini, özellikle engelli vatandaşlar için pozitif ayrımcılık yaptıklarını ifade etti.

Duran ailesinin evine yaptıkları asansör sayesinde engelli gencin yeniden sokakla buluştuğunu kaydeden Çolakbayrakdar, ailenin mutluluğuna ortak olduklarını söyledi.