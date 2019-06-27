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Engelli genç hayalini gerçekleştirdi

Menteşe’de kamu hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi, vatandaşların kamu idaresine erişebilirliğinin kolaylaştırılması, sunulan kamu hizmetleri ile ilgili olarak vatandaşların bilgilendirilmesi ve vatandaşların sorunlarının yerinde dinlenmesi amacıyla Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ’nün sekreteryasını yaptığı, Kent Güvenliği Huzur Toplantılarının 6’ncısı Akçaova Mahallesinde düzenlendi.

27 Haziran 2019 Perşembe 10:53
Engelli genç hayalini gerçekleştirdi

Menteşe’de kamu hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi, vatandaşların kamu idaresine erişebilirliğinin kolaylaştırılması, sunulan kamu hizmetleri ile ilgili olarak vatandaşların bilgilendirilmesi ve vatandaşların sorunlarının yerinde dinlenmesi amacıyla Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ’nün sekreteryasını yaptığı, Kent Güvenliği Huzur Toplantılarının 6’ncısı Akçaova Mahallesinde düzenlendi.


2018 yılında Menteşe İlçesinde 12 farklı mahallede Vali Yardımcısı Fethi Özdemir ve Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız’ın başkanlığında Kent Güvenliği ve Huzur Toplantısı gerçekleştirilmiş, gerçekleştirilen toplantılara çok sayıda vatandaş katılmıştı. Muğla Vali Yardımcısı Fethi Özdemir ’in başkanlığında Akçaova Mahallesi ’nde gerçekleştirilen ve 2019 Yılında Menteşe İlçesinde gerçekleştirilen Kent Güvenliği Huzur Toplantısına çok sayıda mahalle sakini katıldı.


Menteşe İlçe Emniyet Müdürü Tümer Yılmaz ve Menteşe İlçe Jandarma Komutanı Gürcan Özdilek’in de hazır bulunduğu toplantıda kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarından çok sayıda temsilcinin de katıldığı toplantıda kamu hizmetleri değerlendirilerek, vatandaşların problemleri yerinde dinlenerek, dilek ve şikâyetler tek tek tespit edildi.


Engelli genç hayalini gerçekleştirdi


Bayan mahalle sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği toplantının onur konuğu ise engeli genç Süleyman Bilen oldu.Polis kıyafeti giymek istediğini dile getiren engelli genç Süleyman Bilen’e polis ekipleri sürpriz yaparak özel olarak hazırlattıkları polis üniformasını giydirerek hatıra fotoğraflarını çekip kendisine hediye ettiler. Muğla Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya tarafından temin edilen kot pantolon ve tişört takdim edilirken, engelli gencin mutluluğu görülmeye değerdi.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 10:53
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