Engelli, gazi ve yaşlılar için Meclis'te özel giriş alanları önerisi

TBMM (AA) - CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, engelliler, gaziler ve belirli bir yaşın üzerindeki vatandaşların TBMM’ye girişlerinin kolaylaştırılması için Çankaya ve Dikmen kapılarında özel giriş alanları düzenlenmesini istedi.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım’a yazılı başvuruda bulunan Özel, parlamentonun, başta dezavantajlı gruplar olmak üzere 81 milyon vatandaşın sorunlarının çözüm yeri olduğunu belirtti.

Demokrasi parlamentolarının önemli özelliklerinden birinin, “kapılarının sokağa açılması” ilkesi olduğunu hatırlatan Özel, güvenlik gerekçesiyle ciddi tahditler konulsa da ziyaretçi sayısının yüksekliğinin de vatandaşların parlamentodan ümitlerini kesmediğinin bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Özel, engelli vatandaşların parlamentoya erişiminin önündeki engellerin kaldırılması gerektiğine değinerek, başvurusunda şunları kaydetti:

"Özellikle salı günleri yaşanan ziyaretçi yoğunluğu nedeniyle engelli vatandaşlarımız, gazilerimiz ve belli bir yaşın üzerindeki vatandaşlarımız uzun kuyruklar nedeniyle parlamentoya girişte zorluklar yaşamaktadır.Yine yaşadıkları ameliyatlar nedeniyle vücutlarında platin bulunan gazilerimiz de x-Ray cihazı kullanımında sorunlarla karşılaşmaktadır.Bu nedenlerle parlamentomuzun Dikmen ve Çankaya kapılarında engelliler ve gaziler ile belli bir yaşın üzerindeki vatandaşlarımızın kullanımına tahsis edilmek üzere ayrı bir giriş kapısı açılmasını öneriyoruz. Bu çerçevede parlamentoya girişte sorun yaşayan engelli vatandaşlarımız ve gazilerimizin yaşadığı sorunları çözebilmek için bu kesimlerin temsilcileriyle bir araya gelerek, Çankaya ve Dikmen kapılarında engelliler, gaziler ile belli bir yaşın üzerindeki vatandaşlarımızın kullanımı için ayrı bir kapı açılması yönündeki önerimizi de dikkate alarak çözüm üretmenizi talep ediyorum."



