Engelli Eğitim Merkezi’nde bilgi yarışması Çorum Belediyesi Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde eğitime devam eden öğrenciler arasında bilgi yarışması düzenlendi.

Çorum Belediyesi Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde eğitime devam eden öğrenciler arasında bilgi yarışması düzenlendi.

Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde gerçekleştirilen bilgi yarışmasında her sınıftan 3 öğrenci yarıştı. Öğrenciler arasında kıyasıya gerçekleşen yarışta öğrenciler keyifli anlarda yaşadı. Öğrencilere 25 soru sorulurken, öğrenciler doğru cevapları verebilmek için arkadaşlarıyla mücadele ederken bir taraftan eğlendiler. Sınıflar arasında gerçekleştirilen yarışmanın sonucunda doğru cevabı veren seramik sınıfı birinci olmayı başardı. Her ay farklı bir etkinliğin düzenlendiği Çorum Belediyesi Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğreticileri bundan sonra da etkinliklerin devam edeceğini belirttiler.

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