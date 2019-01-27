Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın, ‘2019 Yılı Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Bireylere Verilecek Eğitim Desteği Tutarlarına İlişkin Tebliğ’i Resmi Gazete’de yayımlanarak, 1 Ocak 2019’dan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Peki, engelli eğitim desteği nasıl alınır?

Engelli eğitim desteği hangi şartlarda alınır?

Sağlık kurulu raporuyla asgari yüzde 20 engelli olduğu tespit edilen ve özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde verilen destek eğitimini almaları uygun görülen görme, işitme, dil-konuşma, spastik, zihinsel, ortopedik veya ruhsal engelli bireyler bu destekten faydalanabiliyor.

Bu kapsamda, engelli bireylerin destek eğitim giderlerinin bütçeden karşılanacak kısmıyla ilgili olarak belirlenen hususlara uyulacak. Özel eğitim okulları ile rehabilitasyon merkezlerinde engelli bireylere verilen destek eğitiminin bütçeden karşılanacak kısmı, katma değer vergisi hariç olmak üzere bireysel eğitim için aylık 632 lira, grup eğitimi için aylık 177 lira oldu.