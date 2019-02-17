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Engelli doktor hastaları ile birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslendi

Muayenehanesinde yaşlı hastaları ile bir araya gelerek hazırladığı ve sosyal paylaşım sitesinde paylaştığı videosunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenen engelli Op.

17 Şubat 2019 Pazar 12:24
Engelli doktor hastaları ile birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslendi

Muayenehanesinde yaşlı hastaları ile bir araya gelerek hazırladığı ve sosyal paylaşım sitesinde paylaştığı videosunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenen engelli Op. Dr. Mustafa Bircan, “Özellikle hastalarım için istiyorum buranın kalmasını. Ben engelliyim, kar kış demeden 7 senedir hiç izin kullanmadan geliyorum buraya. Ben emekli olmayı düşünmüyorum, son nefesime kadar mesleğimi yapmak istiyorum” dedi.


2002 yılında yaşadığı sıkıntıları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AK Parti Genel Başkanı olduğu dönemde tesadüfen karşılaşmasını çektiği videoda anlatan Op. Dr. Mustafa Bircan, görev yaptığı semt polikliniğinin taşınmaması için Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yardım istedi. Hazırladığı videoda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tanışmasını anlatan Dr. Bircan, aracından inerek tekerlekli sandalyesine oturacağı esnada önce bir koruma aracının, ardından da bir makam otomobilinin geldiğini anlattı. Otomobilden Erdoğan’ın indiğini ve kendisine yol vererek uzun süre tekerlekli sandalyeye oturmasını beklediğini ifade eden Dr. Bircan, “Sayın Erdoğan geldi elimi sıktı, ‘geçmiş olsun’ dedi. Sayın Genel Başkan eğer sandalyeyi kast ediyorsanız ben kendi engelimi aştım ama aşamadığım bir sürü engel var, biz birbirimize katkı olmak değil, birbirimize engel olmak için çalışıyoruz dedim. Kendisi bana ‘Ne güzel söylediniz, biz birbirimizi sevmeyi öğrensek hiçbir meselemiz kalmayacak’ dedi” diye anlattı.


Mücahit Aslan ve Ömer Çelik’in daha sonra evine geldiklerini ve Erdoğan’ın geleceğini haber verdiklerini belirten Dr. Bircan, Erdoğan’ın evine gelerek çay içtiğini ve kendisinin de sorunları anlatma fırsatı bulduğunu videosunda ifade etti. Videoda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ne kadar sevdiğini ve daha sonraki karşılaşmalarını da anlatan Dr. Bircan, videoda hastaları ile birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenerek, çalıştığı sağlık kuruluşunun taşınmaması için talepte bulundu.


Videoda şiir okuyan ve hastaları ile birlikte şarkı söyleyen Dr. Bircan, “Bir kere Allah beni devirdi, felç oldum, ondan sonra yeşerdim, sizin sayenizde doktorluk yapmaya devam ettim. Hastalarımı çok seviyorum. Ağır bir kalp krizi geçirdim, masaya yatarken ne validem geldi aklıma, ne kızım geldi. 88 yaşındaki Fatma teyzem, Hatice teyzem, Hüseyin amcam geldi” dedi.



“7 seneden beri senelik izin bile kullanmamamın nedeni hastalarım”


Omurilik felçlisi olduğunu ve cep telefonuna gelen mesajla yeni taşınan hastanede görevlendirildiğini öğrendiğini belirten Dr. Mustafa Bircan, bu haberden yaşadığı üzüntüyü anlattı. İHA muhabirine ise hastaları ile yaşadığı sıkı ilişkileri anlatan Dr. Bircan, “7 seneden beri senelik izin bile kullanmamamın nedeni hastalarım. Benim hastalarımın yaş ortalaması 70-90 arası. Burası bir aile polikliniği gibi oldu. Bir an düşündüm, biz buradan gidersek ya da emekli olursam onlar ne olacak. Hüseyin amca kime gelip muayene olacak, bana ‘peygamber gözlü Mustafa’m’ diyen Hatice teyzemin ilacını kim yazacak diye düşündüm. Telefonla ulaşabildiğim hastalarıma ulaştım, hastalarımla Cumhurbaşkanımıza mesaj verirsek burası taşınmaz. Hastalarım koşarak geldiler. O gün oturduk videoyu çektik” dedi.


Hastalardan ve birçok insandan olumlu tepkiler aldığını belirten Dr. Bircan, “Özellikle hastalarım için istiyorum buranın kalmasını. Ben engelliyim, kar kış demeden 7 senedir hiç izin kullanmadan geliyorum buraya. Burada baktığım hastalarımın hepsi bana derman oluyorlar. Her koşulda hastalarıma koşarak geldim. Ben emekli olmayı düşünmüyorum, son nefesime kadar mesleğimi yapmak istiyorum” diye konuştu.


Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tanışmasının nasıl olduğunu da anlatan Dr. Bircan, “Kendisi ile bir sevgi anlaşması yapmıştık. Kendisi ile tanışmamız benim dara düştüğüm bir an, kendisinin de darda olduğu bir andı. 2002 yılında doktorluk yapmamın bile yasaklandığı zamanlardı. Arabamdan inip sandalyeme oturacağım anda eskort aracı geldi, arabadan indi göz göze geldik. Ben yol verdim, o bana yol verdi, genim önümden geçmedi, benim geçmemi bekledi. Onunla bir sevgi anlaşması yapmıştık, sanırım yaşlı hastalarımın sesini duyacak ve bu konuda anlayış gösterecek, buna inanıyorum” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 12:24
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