Engelli çocukların havuz ve hamam keyfi

Düzce Sosyal Etkinlikler Derneği (DÜSED) ve Yeşil Düzce Özel Eğitim Uygulama Okulu ortaklığında Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü desteğinde hazırlanan "Engelsiz ve Bağımsız Yaşamlar" projesi kapsamında çocuklar hamam ve havuz keyfi yaşadı.

Uzmanlar öğretici ve görevliler eşliğinde önce havuza girerek su terapisi alan çocuklar, daha sonra kişisel temizlik alışkanlıklarının gelişmesi amacıyla hamama alınarak burada vakit geçirdi.

İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığınca hibe almaya hak kazanan proje hakkında bilgi veren Düzce Dernekler İl Müdürü Yunus Karaman, heyecan veren ve duygulandıran çalışmayla engelli çocukların öz bakım eğitimi aldığını söyledi.

Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü sorumlusu Gönül Asuk da proje kapsamında 20 öğrencinin çeşitli etkinliklerle öz bakım ihtiyaçlarının kendi imkanlarıyla sağlanmasının amaçlandığını vurgulayarak, "10 kız, 10 erkek olmak üzere gruplara ayırıp isimler koyduk. 'Aslanlar' ve 'papatyalar' olarak, 6 ay boyunca sponsor olan bir otelin havuzunda yüzme eğitimi alacak. Mutluluklarına, heyecanlarına şahit olduk. Bu tarz projeler Düzce'miz ve çocuklarımız için çok büyük kazanç gerçekten. Bu projeleri, çocuklarımızın sosyal hayata kazandırılması ve ailelerinin yükünün biraz olsun azaltılması konusunda önemli görüyorum." diye konuştu.

Program kapsamında çocukların sinema ve tiyatro etkinliğine de katılacağını dile getiren Asuk, 10 Aralık'ta yapılacak ilk etkinliğin yapılacağını sözlerine ekledi.