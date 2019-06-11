0553 313 94 23

Engelli çocuklar yüzme öğrendi, ata bindi

Düzce Sosyal Etkinlikler Derneği, Yeşil Düzce Özel Eğitim ve Uygulama Okulu ve Düzce Belediyesi işbirliği ile hayata geçirilen “Engelsiz ve Bağımsız Yaşamlar Projesi” kapsamında 20 engelli öğrenci, hayatlarını idame ettirebilecekleri temel eğitimler ile yüzmeyi öğrendi, hamam kültürünü yaşayarak deneyimledi.

11 Haziran 2019 Salı 16:11
Engelli çocuklar yüzme öğrendi, ata bindi

Düzce Sosyal Etkinlikler Derneği, Yeşil Düzce Özel Eğitim ve Uygulama Okulu ve Düzce Belediyesi işbirliği ile hayata geçirilen “Engelsiz ve Bağımsız Yaşamlar Projesi” kapsamında 20 engelli öğrenci, hayatlarını idame ettirebilecekleri temel eğitimler ile yüzmeyi öğrendi, hamam kültürünü yaşayarak deneyimledi. Projenin son gününde ise dans eden, göbek atan özel çocukların sertifika töreni renkli görüntülere sahne oldu.


Düzce Belediyesi, Düzce Sosyal Etkinlikler Derneği ve Yeşil Düzce Özel Eğitim Uygulama ve Rehabilitasyon Merkezi işbirliği ile hazırlanan, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün desteğiyle hayata geçirilen projenin son gününde projeye katılan özel öğrenciler için sertifika töreni yapıldı.


Düzce’de Özel bir at çiftliğinde yapılan sertifika töreni öncesinde ata binen özel çocuklar, danslar ederek 8 aylık projenin sonunda doyasıya eğlendiler.Proje ile yüzmeyi öğrenen, hamama giderek hamam kültürünü yaşayan özel çocuklar, bunların yanı sıra engelsiz bireylerin yaptığı günlük aktiviteleri ve kişisel temizliklerini yapmayı da öğrendiler. Başlangıcında 20 engelli çocuğun katıldığı projede 11 özel çocuk yüzmeyi öğrendi.


Projenin son gününde ise engelli çocuklar aileleri ile öğretmenlerinin katıldığı organizasyonda dans edip, göbekler atarak gönüllerince eğlendiler.


Düzce Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Yunus Kahraman, proje hakkında bilgi vererek engelli özel bireylerin topluma kazandırılması konusunda İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün STK’lara destek verdiğini söyledi.


Yunus Kahraman; “Proje kapsamında engelli bireylerimizin kendi öz bakımlarını karşılamaları ile hem temizlik yapma alışkanlığı kazandırma hem de yüzmeyi öğrenmelerine yönelik çalışma yaptık. Buradaki çocuklarımızın hepsi öz bakım becerisini öğrendi, yarısı da yüzmeyi öğrendi. Bu anlamda çok güzel bir proje olduğunu düşünüyorum. Sadece bir şeyler öğrenmek değil, öğrenirken eğlenmeyi de ihmal etmedik. Sinemaya, tiyatroya gittik.Çocuklarımız çok memnun kaldı. Onlar için ne yapsak az, onlar hak ediyor. Hiçbir araç-gereç kullanmadan yüzme becerisini kazandılar. Böyle projelerle engellilerimize yapılan her türlü yatırım önemli ve kıymetlidir” dedi.


Yeşil Düzce Özel Eğitim Uygulama Merkezi Müdürü Dilek Kar ise öğrencilerin suda tek başına yüzmelerini görmenin anne, babaları ve öğretmenlerini çok mutlu ettiğini söyledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 16:11
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Anket sonuçları açıkladı! Oran yüzde 76,9
    1. Anket sonuçları açıkladı! Oran yüzde..
    2. Suriyelilerin plaja alınmaması..
    3. İsveç'te İstanbul ve Gaziantep..
    4. Büro Memur-Sen Başkanı Yılancı’dan..
    5. Başkent için kuvvetli yağış ve dolu..
    6. Çiftçilerden hasat yangını uyarısı
    7. Birlikler harekete geçti! 123 göçmen..
    8. "Yaşanılmaz bir dünyaya mecbur kalırız"
    9. Dehşet saçan baltalı sürücüyle ilgili..
    10. 4 kişinin öldüğü olayla ilgili köy..
    11. Akseki Belediye Meclisi Haziran ayı..
    12. Binali Yıldırım'dan miting iddialarına..
    13. Avrupa Birliği'nden 'Brexit' kararı!
    14. YKS oturumları (TYT-AYT-YDT) saat kaçta?
    15. Adana'daki FETÖ/PDY davası
    16. “İslami Finansal Kuruluşlar İçin Stres..
    17. Güney Kore'den Kuzey Kore'ye 8 milyon..
    18. Örtülü plan açığa çıktı! ‘ABD siber..
    19. Maltepe, Rize Fındıklı ile kardeş..
    20. Afganistan'da mahkumlar serbest..
    21. Hayıt / iffet otu nedir? Kadın..
    22. Edirne'de 123 düzensiz göçmen..
    23. BEÜ'de bin 600 öğrencinin mezuniyet..
    24. Tüketici Başvuru Merkezi’nden imar..
    25. TBMM Başkan Vekili Bilgiç Azerbaycan’da
    26. Şırnak’ta Geleneksel Çocuk Oyunları..
    27. Ürdün İsrail'i "Aksa'daki..
    28. Vali Okay Memiş, “İlim, fen ve..
    29. Sınırdaki güvenlik duvarının yüzde..
    30. Ordu mor-beyaz
    Yenilgiyi hazmedemeyen Deschamps'tan Türkiye'ye alçak iftira!
    Yenilgiyi hazmedemeyen Deschamps'tan Türkiye'ye alçak iftira!
    Talha Uğurluel'in rotasını FETÖ bozdu
    Talha Uğurluel'in rotasını FETÖ bozdu
    Soylu 6 ay süre istedi! 50 bin kişi sınır dışı edilecek
    Soylu 6 ay süre istedi! 50 bin kişi sınır dışı edilecek
    Bu fotoğrafa rağmen İsmail Küçükkaya seçildi!
    Bu fotoğrafa rağmen İsmail Küçükkaya seçildi!
    Çıbanbaşı Koç!
    Çıbanbaşı Koç!

    Günün Karikatürü

    11 Haziran 2019
    İzlanda’da uzatılan fırça 10 yıllık skandalı ortaya çıkardı!
    İzlanda’da uzatılan fırça 10 yıllık skandalı ortaya çıkardı!
    İran'dan dikkat çeken S-400 açıklaması!
    İran'dan dikkat çeken S-400 açıklaması!