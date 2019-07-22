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Engelli çocuklar, yunus balıkların öpücüğüyle moral buldular

Denizlerin en sevimli canlıları olarak bilinen Yunuslar, Muğla’nın Marmaris ilçesinde sağlık hizmeti veriyor.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 16:42
Engelli çocuklar, yunus balıkların öpücüğüyle moral buldular

Denizlerin en sevimli canlıları olarak bilinen Yunuslar, Muğla’nın Marmaris ilçesinde sağlık hizmeti veriyor. Marmaris’te bulunan Yunus Terapi Merkezi farklı ülkelerden gelen zihinsel ve bedensel engelli çocuklara öpücükleri ve birbirinden sevimli hareketleriyle hizmet veriyor. Merkeze gelen çocuklar 40 dakika süren seanslarda yunuslarla birlikte yüzüp hoş vakit geçiriyor.


Marmaris ilçesinde bulunan Yunus Terapi Merkezi, engelli çocuklara yönelik çalışmalar yürütüyor. Dünyanın farklı ülkelerden gelen zihinsel ve bedensel engelli çocuklar aileleri tarafından terapi merkezine getiriliyor. İçmeler Mahallesi’nde bulunan merkeze gelen engelli çocuklar 40 dakika süren seanslarda yunuslarla birlikte yüzüp, yunuslarla temas kuruyor. Yunus Terapi Merkezi sorumlusu Elena Gerasimova merkez hakkında bilgi verdi.Genel olarak Avrupa’dan gelen aileleri ağırladıklarını belirten Gerasimova, “Terapide önemli olan nokta, çocukla yunusu temasa geçirmek.Yunus aslında bizim doktorumuz. Yunusun en büyük özelliği sonar sisteminin olması. Yunus terapinin en önemli özelliği, özel dalgalarla sizin vücudunuzu tarıyorlar ve genellikle sinir sisteminizde nerede kopukluk varsa onu yok etmeye çalışıyorlar. Genellikle otistik,spastik, konuşmayan, hiperaktif, yürüyemeyen çocuklar geliyorlar. Merkezimizde beş tane yunus ve bir bebeğimiz var. Merkezimize çoğu aileler Avrupa’dan geliyorlar. Yunus terapi Avrupa’da alternatif uygulama olarak çok daha yaygın bir şekilde biliniyor. Türk aileler de bu terapiyi öğrenmeye başladır, onlar da gelmeye başladı.”diyerek yunuslarla çocukların hem tedvi gördüğünü hem de hoş vakit geçirdiklerini söyledi.


Ankara’dan epilepsi hastası oğlunu Yunus Terapi Merkezi’ne getiren Sadet Debreli ise “Oğlum buraya gelmeden önce çok çekingendi. Çok konuşmuyordu. Şimdi cesaret geldi. Herkesle konuşuyor, selamlaşıyor, daha girişken.Yüzü falan gülmüyordu, şimdi mutlu. Bugün dördüncü günümüz, çok değişim var nöbetleri daha da azaldı. Şimdi eskisine göre çok iyi" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 16:42
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