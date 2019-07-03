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Engelli çocuklar Bursa’yı tanıyacak

Büyükşehir Belediyesi, ‘engelsiz turizm’ projesiyle yüzlerce engelli çocuğa Bursa’yı tanıtacak.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 12:27
Engelli çocuklar Bursa’yı tanıyacak

Büyükşehir Belediyesi, ‘engelsiz turizm’ projesiyle yüzlerce engelli çocuğa Bursa’yı tanıtacak.


Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bugün başlatılan ‘engelsiz turizm’ projesi dahilinde yüzlerce engelli çocuk Bursa’yı gezip, tanıyacak. İki gün sürecek gezilerin ilk etabı çarşamba günü şehir içindeki kültürel ve tarihi yerler olarak belirlenirken, cuma günü ise Mudanya ve Uludağ olmak üzere doğal güzellikler çocuklara ve ailelerine gösterilecek.


Karagöz - Hacivat Müzesi’nden start alan projede çocuklar Büyükşehir Belediye Başkan Alinur Aktaş’la Karagöz - Hacivat oyununu izledi. Daha sonra 27 kişilik 2 midibüsle Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’ne hareket etti.


Bursa’da alt ve üst yapı çalışmaları devam ederken, sosyal projelere de imza atmaya çalıştıklarını belirten Aktaş, “Hepinizin bildiği gibi Basın Yayın Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı Turizm Tanıtma Şube Müdürlüğü tarafından 9 yıldır sürdürülen ‘şehrimi tanıyorum’ projesi kapsamında 135 bin kişiye ulaştık. UNESCO dünya mirası Bursa’mızın tarihi, doğal güzelliklerini tanıtmak, özellikle şehirde yaşayan çocuklarımıza öğretmek ve göstermek noktasında bir hedef gütmekteyiz. Bu projeden yola çıkarak ‘engelsiz turizm’ adlı altına bir çalışma yaptık. Turizm Tanıtma Şube Müdürlüğü ve Engeliler Şube Müdürlüğü’nün ortaklaşa yaptığı çalışma sonucunda engelli vatandaşlarımıza Bursa’nın tarihi, doğal, turistlik güzelliklerini, Uludağ’ını, denizini beraberinde Hacivat - Karagöz’ünü, 2 günlük şehir merkezini kapsayan geziyle çocuklarımıza sunmaya çalışıyoruz. Bu sayede engelli çocukların ailelerini de eğlendirmeyi, dinlendirmeyi hedefliyoruz. Bu vesileyle toplumumuzda engellilere yönelik bir sürü çalışma yapılıyor” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 12:27
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