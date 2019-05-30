Engelli çocuk 7 günlük bebeği damdan düşürdü

SİİRT (AA) - Siirt'te 7 yaşındaki engelli çocuk, kucağındaki bir haftalık amcasının kızını düşürdü. Alınan bilgiye göre, merkez Ulus Mahallesi'ndeki 2 katlı evde yaşayan otizmli E.E, henüz isim konulmayan 7 günlük amcasının kızını evin damına götürdü. Engelli çocuk, kucağındaki bebeği evin damından düşürdü. Yaralanan bebek, çevredekilerce Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bebeğin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.