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Engelli çocuğu süt içsin diye borçla aldığı keçileri kayboldu

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde bir vatandaşın 2,5 yaşındaki engelli çocuğunun süt içmesi için borçlanarak aldığı 4 adet keçi kayboldu.

04 Haziran 2019 Salı 12:28
Engelli çocuğu süt içsin diye borçla aldığı keçileri kayboldu

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde bir vatandaşın 2,5 yaşındaki engelli çocuğunun süt içmesi için borçlanarak aldığı 4 adet keçi kayboldu.


İlçeye bağlı Kızılcaoba Mahallesi’nde ikamet eden ve gündelik işlerle evini geçindiren İsmail Karaboğa, 2,5 yaşındaki engelli oğlu süt içebilsin diye 4 adet keçi aldı. İnek sütü içemeyen çocuğu için 2 bin 500 lira borçlanarak aldığı hayvanları mahallede ve tarlalarda besleyen Karaboğa, keçilerini otlatmak istedi. Evinin bahçesine giren Karaboğa, hayvanlarını göremeyince çevrede arama yaptı. Aile fertleri ve komşuları ile birlikte keçilerin gidebileceği tarla, nehir kenarı ve dağ eteklerini arayan Karaboğa, herhangi bir ize rastlayamayınca durumu polise bildirdi.


Henüz 2,5 yaşındaki engelli oğlunun sadece keçi sütü içebildiğini anlatan İsmail Karaboğa, “Engelli oğlum var. Keçi sütünden başka süt içemiyor. Ben de bu yüzden borçlanıp 2 bin 500 TL’ye 4 adet keçi aldım. Sağıp sütünü oğluma içiriyorduk. Pazar günü birdenbire keçilerimiz kayboldu. Çalındı mı, kaçtılar mı bilmiyoruz. Ama en ufak bir iz, emare bulamadık. Aramadığımız yer kalmadı. Keçilerimin yerini bilenlerin ya da görenlerin insanlık adına kolluk kuvvetlerimize ya da bizlere bildirmelerini istiyoruz” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 04 Haziran 2019 Salı 12:28
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