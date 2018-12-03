AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla kent merkezindeki Gökcem Konya Down Özel Çocuklar Eğitim ve Spor Kulübü Derneği tarafından açılan Konya Down Cafe'yi ziyaret etti. Burada engelli çocuklar, aileleri ve bu alanda faaliyet yürüten sivil toplum kuruşu temsilcileriyle bir araya geldi.

Daha sonra Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı desteğiyle faaliyete geçirilen Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Merkezi'ni (SOBE) ziyaret eden Leyla Şahin Usta, Merkez'de eğitim alan çocuklara hediyeler vererek, onlarla bir süre sohbet etti.

Usta, ziyaretleriyle ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 Aralık'ın Dünya Engelliler Günü olarak değil, Dünya Engelsizler Günü olarak adlandırılması gerektiğini söyledi.

Türkiye'de engelli olarak bilinen özel insanlara artık farklı bir bakış açısının bulunduğunu vurgulayan Usta, "Engelli vatandaşlarımız için engellerin kaldırıldığı ve engelsiz yaşamın sağlandığı yeni bir Türkiye var. AK Parti iktidarı olarak tüm vatandaşlarımıza, kendi özelliklerine ve farklılıkların göre hizmet etmeyi amaçlıyoruz. Temel hedefimiz insana hizmet etmek. Engeli var mı, yok mu ayırt etmiyoruz." diye konuştu.

Usta, herkesi engelli bireylere karşı daha duyarlı olmaya davet etti.

"Aileler kendi içine kapanmasın"

Devletin, engelli bireyler için birçok imkan ve hizmet sunduğuna dikkati çeken Usta, "Engelli çocuğa sahip aileler kendi içine kapanmasın. Onlar için yapılan pek çok destek ve çalışmalar var. Bunların hepsinden faydalanabilmek için kurumlarımızla iletişime geçmeliler. Bu vatandaşlarımızı topluma kazandırmalıyız." ifadelerini kullandı.

Engellilere yönelik toplumsal bilincin oluşmasına önem verdiklerini belirten Usta, şunları söyledi:

"Bugün Konya'mızda engellerin kaldırıldığı ve engelsiz yaşamın sağlandığı özel iki mekanımızı ziyaret ettik. Bu örnekler ülkemizde çoğalmalıdır. Belediyelerimiz sosyal sorumluluk projesi olarak bu tarz hizmetleri artırmalıdır. Diğer belediyeler Konya'ya gelerek bu merkezleri inceleyebilir."