Engelli çiftin spor salonunda başlayan aşkı düğünle taçlandı

BATMAN (AA) - Batman'da maçta tanışan bedensel engelli genç çift, düzenlenen düğün töreni ile hayatlarını birleştirdi.

Batman Bedensel Engelliler Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nın 12 yıllık oyuncusu yüzde 85 bedensel engelli Aydın Demir, kentte oynanan İzmir Bornova Barışgücü Spor Kulübü maçı sırasında tribünde maçı izleyen kendisi gibi engelli Meltem Omğan'ı gördü.

Demir, maç sonrası yanına gittiği Omğan ile tanıştı.

Yaklaşık 3 ay süren arkadaşlıklarının ardından ailelerini tanıştıran gençler, düğün töreniyle dünya evine girdi.

Bir düğün salonunda gerçekleştirilen törende çiftin nikahını, Belediye Nikah Memuru Nuri Turgut kıydı.

Genç çifte mutluluklar dileyen Turgut, evlilik cüzdanını gelin Omğan'a verdi.



Pasta kesen çift, kendilerini bu mutlu günlerinde yalnız bırakmayan davetlilere teşekkür etti.

- "Aşk engel tanımıyor"



Damat Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, basketbol sayesinde birbirlerini tanıdıklarını söyledi.

Demir, "Aşk engel tanımıyor. Yeter ki insanlar engel olmasın. Bundan sonra güzel bir yaşam bekliyor bizi." dedi.

Gelin Omğan ise, hayatının en mutlu anını yaşadığını belirterek, "Allah bütün bekarlara nasip etsin inşallah. Çok mutluyuz." diye konuştu.

Düğün töreninde genç çiftçi yalnız bırakmayan Engelliler Spor Kulübü Başkanı Nasreddin Kaya da, takım arkadaşları ile genç çifte ömür boyu mutluluk diledi.

Demir'in 12 yıldır kulüp bünyesinde spor yaptığını anlatan Kaya, "Eşiyle spor müsabakasında tanıştılar ve bugün de böyle mutlu bir karara imza attılar. Mutluluklarına şahit olduk. Genç arkadaşlarımıza mutluluklar diliyoruz. Fiziken engelli olabiliriz ama önemli olan beyindeki engelleri kaldırmaktır. Bugün bu engellerin ortadan kalktığına şahit oluyoruz." şeklinde konuştu.

Kulüp antrenörü Abdullah Bayram da çifte mutlu bir yaşam diledi.



