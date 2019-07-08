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Engelli bireylerin plaj keyfi

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin engelli bireyleri denizle buluşturan Engelsiz Plajı yoğun ilgi görüyor.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 14:13
Engelli bireylerin plaj keyfi

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin engelli bireyleri denizle buluşturan Engelsiz Plajı yoğun ilgi görüyor. Şehir içi ve dışından gelen tatilciler rahatlıkla Akdeniz’in masmavi sularında serinlemenin keyfini yaşıyor.


Konyaaltı Sahili’nde bulunan Engelsiz Plaj, Büyükşehir Belediyesi tarafından yaz sezonu öncesi yeniden düzenlenip bakım ve onarımı yapılarak engelli vatandaşların yararlanacağı hale getirildi. Antalya’da yaşayan ya da tatil için kente gelen engelli bireylerin rahatlıkla denize girebildiği Engelsiz Plaj haftanın her günü büyük ilgi görüyor.


Emekli olduktan sonra Antalya’ya yerleşen engelli birey Gülseren Kuştutan, Antalya’da yaşamanın çok farklı ve güzel olduğunu ifade ederek, “Biz engelli bireyler için çok güzel ve yararlı bir tesis. Üzerinde durduğumuz iskele, merdivenler ve asansör sistemi hepsi denize girilmesi için büyük kolaylık” diye konuştu. Bedensel engelli eşi Mustafa Özgüler’i plaja getirerek refakat eden Neriman Özgüler de Engelsiz Plajdan çok memnun olduğunu dile getirerek “Buradaki hizmetlerden memnunuz, ” diye konuştu.


Konyaaltı Belediyesi’nin tam karşısında yer alan Engelsiz Plajda kendileri için tasarlanan yürüyüş platformları, özel şezlonglar, duş kabinleri ve özel soyunma kabinlerinden yararlanan engelli bireyler rahat bir şekilde denizle buluşuyor. Engelli bireyler özel platformdaki asansör sistemi ile görevli personeller aracılığıyla tek başlarına rahatlıkla denize girebiliyor.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 14:13
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