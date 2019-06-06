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Engelli bireylere kuaförlük hizmeti

Diyarbakır’da 2006 yılında faaliyetlerine başlayan Elif Hanım Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi çalışmalarına tüm hızıyla devam ederek engelli bireylere umut ışığı oluyor.

06 Haziran 2019 Perşembe 10:57
Engelli bireylere kuaförlük hizmeti

Diyarbakır’da 2006 yılında faaliyetlerine başlayan Elif Hanım Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi çalışmalarına tüm hızıyla devam ederek engelli bireylere umut ışığı oluyor. Rehabilitasyon Merkezinde zihinsel engelli, fiziksel engelli, işitme engelli bireyler, otizm, öğrenme güçlüğü, dil konuşma engeli olan bireyler, down sendromu bireyler başta olmak üzere tüm engelli bireylere hizmet veriliyor.


Diyarbakır’da yıllardır engelli çocuklar için hizmet veren Elif Hanım Özel Eğitim ve Rehabilitasyon merkezi yeniliklere doymuyor. Fizik tedavi ünitesinde Uzay terapi, elektroterapi cihazları ve kişisel yürüme robotu gibi en son çıkan teknolojik yöntemlerin kullanıldığı merkezde fizik tedavi hizmetleri, zihinsel engelli bireylerin eğitimi, öğrenme güçlüğü, Türkçe ve matematik dersleri, down sendromlu bireylerin eğitimi, işitme engelli bireylerin eğitimi, psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri, aile eğitimi ve danışmanlık hizmetleri uzman öğretmenler, fizyoterapistler ve psikologlar eşliğinde veriliyor. Elif Hanım Özel Eğitim Merkezi Koordinatör ve Kurum Müdürü Yasemin Timur, kurumda okuma yazma, duyu bütünleme eğitimi, engelli bireylere yönelik engelli KPSS’ye yönelik eğitimler uzman öğretmen kadrosuyla hizmet verdiklerini söyledi. Timur, “Fiziksel engelli bireyler kapalı yüzme havuzunda fizyoterapistler tarafından si içi tedavi yöntemi ile tedavi edilmektedir. Kurumumuzda düzenli olarak öğrencilerimiz halı sahada futbol turnuvası yapmaktadır. Ayrıca yüzme ve at binme gibi sosyal faaliyetlerimiz düzenli bir şekilde yapılmaktadır. Merkezimiz bünyesinde, Yenişehir Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile birlikte öğrencilerimize kuaförlük hizmeti verildi. Öğrencilerimiz çok güzel ve eğlenceli vakit geçirdi. Ayrıca öğrencilerimiz kapalı yüzme havuzunda fizyotetapist eşliğinde fizik tedavi görmektedir. Fizyoterapistlerimiz at üzerinde hippo terapi yöntemi vermektedir. Engelli öğrencilerimize anne şefkati ve sevgisi ile sihirli dokunuş yapıyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 10:57
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