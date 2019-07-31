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Engelli bireylere 50 bin lira hibe desteği

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve İŞKUR, engelli bireylerin yaşamlarını engelsiz hale getirmek, toplumsal, sosyal ve kültürel yaşamda daha çok yer alabilmelerini sağlayabilmek amacıyla kurduğu “Kadın ve Engelli Koordinasyon Merkezini” hizmete açtı.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 16:04
Engelli bireylere 50 bin lira hibe desteği

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve İŞKUR, engelli bireylerin yaşamlarını engelsiz hale getirmek, toplumsal, sosyal ve kültürel yaşamda daha çok yer alabilmelerini sağlayabilmek amacıyla kurduğu “Kadın ve Engelli Koordinasyon Merkezini” hizmete açtı. Ayrıca engelli bireylere İŞKUR tarafından 50 bin liraya kadar engelli vatandaşlara hibe desteği verildi.


Erzurum Büyükşehir Belediyesi Olimpiyat Parkı içerisinde kurulan “Kadın ve Engelli Koordinasyon Merkezi’nin” açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Açılışa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, İŞKUR İl Müdürü Abdulkadir Mutlu ve vatandaşlar katıldı.


Açılışta konuşan İŞKUR İl Müdür Abdulkadir Mutlu Türkiye’de en çok proje alan il olduklarını ifade ederek, “Toplumların güçlenmesi o toplumdaki bireylerin güçlenmesiyle alakalıdır. Engelli bireylerin potansiyelini ortaya çıkarmak bize görevdir. Dezavantajlı olan bireylere 50 bin liralık destek sağlıyoruz. Toplam 87 projeye hibe desteği yapıyoruz. İŞKUR Erzurum olarak en çok proje alan il birincisi olduk. Engelli bireylerimiz ile iş verenlerimiz bir araya getirilerek engelli kardeşlerimize destek çıkacağız” dedi.


Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise kadınlar ve engelliler için çok güzel bir merkezi Erzurum’a kazandırdıklarını belirterek, “Bugün çok özel bir gün. Erzurum’da Kadın ve Engelli Koordinasyon Merkezinin açılışını gerçekleştiriyoruz. Burada ayrıca engelli vatandaşlarımıza hibe desteği sağlayacağız. Kadın toplumumuzun ana merkezi ailemizin temelidir. Bunun için burada bu açılışımızı yapıyoruz. Kadınlarımızın derdine deva olacak bir merkezin açılışını yapacağız. Kadınlarımıza gerek psikolojik gerek sosyolojik her türü desteği burada vereceğiz. Kadınlarımıza meslek edindirme kursları açarak kadınlarımızın işe alımlarını sağlayacağız. 2. Sanayi bölgesinde biten tekstil fabrikalarımıza kadınlarımızın çalışmasına imkan sağlayacağız” ifadelerini kullandı.


Konuşmaların ardından engelli bireylere hibe desteği çekleri takdim edildi.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 16:04
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