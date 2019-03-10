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Engelli bireyler çinicilik öğreniyor

Çini Sanatçısı Nida Olçar’ın engelli bireylerin katılımı ile gerçekleştirdiği çini eğitimleri Tepebaşı Belediyesi bünyesinde devam ediyor.

10 Mart 2019 Pazar 12:59
Engelli bireyler çinicilik öğreniyor

Çini Sanatçısı Nida Olçar’ın engelli bireylerin katılımı ile gerçekleştirdiği çini eğitimleri Tepebaşı Belediyesi bünyesinde devam ediyor.


Tepebaşı Belediyesi bünyesinde geçen yıl engelli bireylere yönelik eğitim çalışmaları gerçekleştirmeye başlayan Kültür Bakanlığı Çini Sanatçısı Nida Olçar, yeni dönem çalışmalarına başladı. Özdilek Sanat Merkezi’nde gerçekleşen yeni dönem çalışmaları hakkında bir değerlendirmede bulunan Olçar, “Özel öğrencilerimiz ve anneleri ile tekrar çini kurslarına başladık. Geçtiğimiz yıl kitap ayraçları gibi küçük parçalar işlemiştik. Bu yıl UNESCO Yaşayan İnsan Hazinesi Ödülüne sahip rahmetli Sıtkı Usta’nın atölyesinden, ondan miras kalan çini kase, kupa, kalemlik,kuş, kedi gibi büyük hayvan bisküvilerini çalışıyoruz. Böylelikle Sıtkı Usta’yı da manevi olarak yanımızda hissediyoruz. Bu yıl ekibe annelerimiz de dahil oldular, dersler keyifli geçiyor” diye konuştu.


Konu hakkında bir değerlendirmede bulunan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç ise Nida Olçar’ın babası merhum Sıtkı Olçar’ın, ülkenin en önemli sanatçılarından biri olduğunu ifade ederek, “Sıtkı Olçar, Türkiye için çok büyük bir sanatçıydı. Onu kaybettik ama şimdi kızı Nida ile özel bir projede bulunmak çok güzel. Bu dönemde de engelli bireylerimizle birlikte güzel işler yapacaklarına inanıyorum. Geçen dönem gençlerimiz oldukça güzel mesafe kat etmişlerdi. Seramik hamurunun yoğurulması, şekil verilmesi, boyanması, fırınlanması ve montajı gibi aşamaları başarıyla tamamlamış ve güzel ürünler ortaya çıkarmışlardı” ifadelerini kullandı.


Nida Olçar ve öğrencilerinin ürettikleri eserler Mayıs ayında, Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında açılacak sergi ile sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 12:59
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