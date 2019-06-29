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Engelli atamaları ne zaman yapılacak 2019

EKPSS Engelli Kamu personeli Seçme sınavı 2020 yılında yapılacak. Engelli işçi açığı kamu kurumlarında 4 bin 739, özel sektörde 21 bin 748. Buna ilave olarak, kamu kurumlarındaki 9 bin 379 engelli memur kadrosu boş olduğu öğrenildi. EKPSS sınavına girmek isteyen engelli adayların başvuruları ne zaman yapılacak? Engelli kura başvuruları ne zaman yapılacak? Peki engelli atama ne zaman yapılacak 2019?

29 Haziran 2019 Cumartesi 19:00
Engelli atamaları ne zaman yapılacak 2019

EKPSS Engelli Kamu personeli Seçme sınavı 2020 yılında yapılacak. Engelli işçi açığı kamu kurumlarında 4 bin 739, özel sektörde 21 bin 748. Buna ilave olarak, kamu kurumlarındaki 9 bin 379 engelli memur kadrosu boş olduğu öğrenildi. EKPSS sınavına girmek isteyen engelli adayların başvuruları ne zaman yapılacak? Engelli kura başvuruları ne zaman yapılacak? Peki engelli atama ne zaman yapılacak 2019?

CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak, Anayasa ve yasaların kamu ve özel sektörde engelli istihdamını öngören hükümlerine göre, kamu kurum ve kuruluşlarında 14 binin üzerinde engelli işçi ve memur kadrosunun boş olduğunu açıkladı. Son yapılan EKPSS atamalarının ardından engelli memur adayları yeni bir atama beklentisi içerisine girdiler. ÖSYM'den henüz bir duyuru yapılmazken, engelli memur adayları tercih ve atamalarına dair takvimin bir an önce yayınlanmasını bekliyor. EKPSS Engelli Kamu personeli Seçme sınavı 2020 yılında yapılacak. EKPSS sınavına girmek isteyen engelli adayların başvuruları Şubat ayında yapılacak. Sonuçlar ise 2020 Mayıs ayında açıklanacak. Kura için yapılacak başvurular ise Mayıs ayında yapılacak. EKPSS Sınavında adaylara engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerinden toplam 60 soru sorulup 60 dakika süre veriliyor.

Kamu kurumlarının boş olan engelli kadroları hangileri

Engelli işçi açığı kamu kurumlarında 4 bin 739, özel sektörde 21 bin 748. Buna ilave olarak, kamu kurumlarındaki 9 bin 379 engelli memur kadrosu boş olduğu öğrenildi. Boş olan engelli memur kadrolarında 6167 kişiyle Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ilk sırada yer alırken MEB’i, 1606 engelli açığıyla Diyanet İşleri Başkanlığı, 506 boş kontenjanla Adalet Bakanlığı takip ediyor. Kamuda ataması beklenen engelli işçi-memur kadrosu toplamı 14 bin 118 kişi.

EKPSS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak?

EKPSS sonuçlarına ve kuraya göre yapılacak yerleştirme işlemleri ile ilgili olarak ÖSYM tarafından bir Tercih Kılavuzu hazırlanarak ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Tercih Kılavuzda engellilerin yerleştirileceği kadrolar, kadro sayıları ve koşulları, tercihlerin alınması ve yerleştirme işlemleri ile ilgili kurallar yer alacaktır. Tercihlerin alınacağı tarih ile ilgili bilgi ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden adaylara ve kamuoyuna duyurulacaktır. 

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 19:00
  1. Engelli atamaları ne zaman yapılacak 2019
  2. Engelli kura başvuruları ne zaman yapılacak?
  3. engelli atama ne zaman yapılacak 2019
  4. EKPSS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak?

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