Engelli atama kura çekimi 2018 ne zaman?

Kamuya engelli alımlarına yönelik son dakika müjdesini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk verdi. Engelli kura çekimi ne zaman yapılacak? Engelli kura başvurularınını yapan vatandaşlar engelli kura başvuru sonuçlarının tarihini merak ediyordu. Engelli kura sonuçları için tarih belli oldu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "24 Aralık tarihinde 2 bin 500 engelli kardeşimizin daha atama kurasını yapacağız." dedi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, TBMM Genel Kurulunda, bakanlığının 2019 yılı bütçesine ilişkin yaptığı konuşmada, engelli alımlarına yönelik kura sonuçlarına ilişkin şu açıklamalarda bulundu: “Son 16 yılda yaklaşık 41 bin engellinin mesleki eğitim kurslarından faydalandığını, 382 bin engelli vatandaşın ise istihdamının sağlandığını bildiren Selçuk, "2002'de kamu kurumlarında 5 bin 777 engelli memur istihdam edilirken bugün bu rakamı yaklaşık 10 kat artırarak 53 bine ulaştırdık. 24 Aralık tarihinde 2 bin 500 engelli kardeşimizin daha atama kurasını yapacağız."