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Engelli anne ile oğlunu arama kurtarma ekibi buluşturdu

Adana'nın Seyhan ilçesinde, bedensel engelli annesini ziyarete gelen bedensel engelli Ali Altunsu, annesinin yaşadığı binanın ikinci katındaki daireye çıkamayınca belediyeden yardım istedi- Adana Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki CAN-KUR ekibi, engelli anneyi aşağıya indirerek oğluyla buluşturdu

11 Mart 2019 Pazartesi 12:07
Engelli anne ile oğlunu arama kurtarma ekibi buluşturdu

ADANA (AA) - Adana'nın Seyhan ilçesinde, bedensel engelli anne ile onu ziyaret gelen ancak asansör bulunmadığı için eve çıkamayan bedensel engelli oğlu, belediye bünyesindeki arama kurtarma ekibinin yardımı sayesinde buluşarak hasret giderdi.

Bedensel engelli Ali Altınsu, tekerlekli sandalyesiyle Tepebağ Mahallesi'ndeki bir binanın ikinci katında ikamet eden bedensel engelli annesi Durdu Altınsu'yu ziyarete geldi.

Asansör bulunmayan binadaki daireye çıkamayan Ali Altınsu, belediyeden yardım istedi.

Binaya gelen Adana Büyükşehir Belediyesi Arama Kurtarma Ekipleri (CAN-KUR) engelli anneyi aşağıya indirerek oğlu ile buluşturdu.

Anne oğluna sarılarak öperken, kendisine yardımda bulunan ekiplere teşekkür etti.

Yaklaşık 6 aydır annesini göremediğini söyleyen Ali Altınsu da kendisinin yukarıya çıkamadığını annesinin de aşağıya inemediğini belirterek, yardımlarından ötürü ekibe minnettar olduğunu dile getirdi.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 12:07
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