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Engelli ailelerine İHH’dan destek

İHH İnsani Yardım Vakfınca Suriye’nin Halep kentini bağlı Azez ilçesinde yaşayan engelli ailelerine gıda ve hijyen paketi yardımı yapıldı.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 15:56
Engelli ailelerine İHH’dan destek

İHH İnsani Yardım Vakfınca Suriye’nin Halep kentini bağlı Azez ilçesinde yaşayan engelli ailelerine gıda ve hijyen paketi yardımı yapıldı.


Suriye’de 9 yıldır süren savaşta,halk katliamlara ve yoksulluğa maruz bırakılıyor. Saldırılarda yaş ve cinsiyet ayrımının yapılmadığı Suriye’de 500 binden fazlainsan yaşamını yitirirken binlerce insan da sakat kaldı.


İHH İnsani Yardım Vakfı zor şartlar altında yaşayan Suriyelilere destek vermeye devam ediyor. Bu kapsamda, İHH’nın Azez’de yaşlı ve bedensel engelliler için inşa ettiği bakım evi olan Umut Evi’nde, savaşta engelli konumuna düşen ve doğuştan engeli olan ihtiyaç sahibi500 engelliye gıda ve hijyen paketi ile konserve et dağıtımı gerçekleştirdi.


10 binden fazla engelli tespit edildi


İHH’nın Suriye Çalışmaları Kilis Basın Birimi Sorumlusu Ali imran Durman; Suriye’de yaşanan savaştan dolayı sınır bölgelerine sığınan Suriyeli aileler vakfın gerçekleştirmiş olduğu projelerle hayata tutunduğunu belirtti.


10 binden fazla engellinin tespit edildiği kamplarda ve Azez şehir merkezinde, maddi imkansızlıklardan dolayı zorluk yaşayan engellilerin hayata katılımlarının sağlandığını aktaran Durman , “Son olarak belirlediğimiz 500 engelli ailesine gıda kolisi, hijyen paketi ve konserve dağıtımı gerçekleştirdik.


Yapılan saha çalışmaları sonucunda savaştan önce ve savaş sırasında engelli konumuna düşen Suriyeliler için bir çok projeinin hayata geçirildiğini belirten Durman, "Bilindiği üzere savaş ortamında hayat herkes için zor ama engelli insanlar için daha zor. Biz de bu insanların sosyal hayata daha fazla adapte olmalarını sağlamaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 15:56
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