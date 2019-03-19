0553 313 94 23

Engelli adamın canice öldürülmesi olayında 1 kişi daha gözaltına alındı

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde 50 yaşındaki bedensel engelli Muktedir Çapur’un 150 TL parası ve 6 paket sigarası için 30 kez bıçaklanıp öldürülmesi olayı ile ilgili bir kişi daha gözaltına alındı.

19 Mart 2019 Salı 14:21
Engelli adamın canice öldürülmesi olayında 1 kişi daha gözaltına alındı

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde 50 yaşındaki bedensel engelli Muktedir Çapur’un 150 TL parası ve 6 paket sigarası için 30 kez bıçaklanıp öldürülmesi olayı ile ilgili bir kişi daha gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, 17 Mart tarihinde gece saatlerinde Kayacık Mahallesi Akasya Sokak üzerinde meydana gelen olayda, Akasya Sokak’taki bir evde yaşayan ve geçimini elektrikli engelli aracıyla kuruyemiş satarak sağlayan bedensel engelli Muktedir Çapur (50), evinin giriş bölümünde, ailesi tarafından ölü bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede boğazında kesikler olan Muktedir Çapur’un öldüğü tespit edildi. Çapur’un cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken, Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan takip sonrası cinayet zanlısı Gürsel K. (25) yakalandı.


Emniyette engelli adamı öldürdükten sonra cebindeki 150 TL parasını ve 6 paket sigarasını gasp ettiğini kabul eden Gürsel K. sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayda Gürsel K. ile birlikte olduğu iddia edilen Burak G. de dün gece Cinayet Şube ekiplerince saklandığı evinde yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilen şahsın ifadesinde o gece Çapur’a yardım etmek istediğini, yaşlı adamı evine çıkardıktan sonra olay yerinden ayrıldığını, cinayetin kendisinin orada olmadığı anda meydana gelebileceğini söylediği öğrenildi. Hakkında yapılan incelemede cinsel istismar, uyuşturucu madde bulundurma ve satma başta olmak üzere çok sayıda suç kaydı bulunan şahıs, emniyetteki işlemlerinin sonrasında adliyeye sevk edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 14:21
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İngiltere'de işsizlik yüzde 3,9'a geriledi
    1. İngiltere'de işsizlik yüzde 3,9'a..
    2. YKS geç başvuru nasıl yapılır? ÖSYM..
    3. Jandarma 31 Mart seçimlerine hazır
    4. Doğudaki askerlerin kabusu oldu!..
    5. BTP’li Özkar’dan domates vaadi
    6. Selahattin Demirtaş cezaevinden mi..
    7. Bakan Dönmez: “Jeotermal kaynakların..
    8. İstanbul'da utandıran görüntü!..
    9. Bolu’da, CHP’li başkan adayına..
    10. Türkiye’nin Kadın Profesyoneli..
    11. Ekoturizm uygulamalarını yerinde..
    12. FETÖ'nün futbol yapılanması davası
    13. Fenerbahçe'den çok sert açıklama: Bizi..
    14. Sarıyer Mersinli Ahmet Tesisleri..
    15. AGCO, yeni balya makinesi ve ödüllü..
    16. İhlas Kolejinde Çanakkale Şehitleri..
    17. Hilmi Güler: “Operasyon adamıyım"
    18. Vali Bilgin: "Büyüklerimize sahip..
    19. Sivas’ta patatesin üretimi ve..
    20. Nevşehir Belediyespor’da istifa
    21. Niğde Belediye Başkanı Özkan’dan Veda..
    22. Anne rahmindeki ikiz bebeklere..
    23. Öperek taciz cezası 6 yıl 8 aya..
    24. Murat Aydın: “AKDEM projesini..
    25. Kepez Kitap Fuarı’na rekor ziyaretçi
    26. Engelli adamın canice öldürülmesi..
    27. Yılmaz, tezgahta sebze meyve sattı
    28. Alkollü sürücü yolda arıza yapan araca..
    29. Tekirdağ’da trafik kazası: 1 ölü
    30. Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi..
    Erol Olçok'un eşinden çok sert tepki: Şehitleri kaça sattınız?
    Erol Olçok'un eşinden çok sert tepki: Şehitleri kaça sattınız?
    İstanbul, Ankara ve İzmir'deki son anket sonuçları açıklandı
    İstanbul, Ankara ve İzmir'deki son anket sonuçları açıklandı
    44 polisi şehit eden darbeci pilottan skandal savunma! "Uyuyordum"
    44 polisi şehit eden darbeci pilottan skandal savunma! "Uyuyordum"
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var

    Günün Karikatürü

    19 Mart 2019
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!
    Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı
    Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı