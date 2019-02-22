Engelli adam Kabe'yi böyle tavaf etti! İman varsa imkan da vardır Mescid-i Haram'da Kabe'yi tavaf eden bir adam görenleri duygulandırdı.

Kabe'den bugün gelen bir görüntüde "İman varsa imkan da vardır" dedirtti. Mescid-i Haram'da engelli bir adam Kabe'yi tavaf ederken görüntülendi.

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