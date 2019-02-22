Engelli adam Kabe'yi böyle tavaf etti! İman varsa imkan da vardır
Mescid-i Haram'da Kabe'yi tavaf eden bir adam görenleri duygulandırdı.22 Şubat 2019 Cuma 20:20
Kabe'den bugün gelen bir görüntüde "İman varsa imkan da vardır" dedirtti.
Mescid-i Haram'da engelli bir adam Kabe'yi tavaf ederken görüntülendi.www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
YORUM YAZ