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Engelli adam Kabe'yi böyle tavaf etti! İman varsa imkan da vardır

Mescid-i Haram'da Kabe'yi tavaf eden bir adam görenleri duygulandırdı.

22 Şubat 2019 Cuma 20:20

Kabe'den bugün gelen bir görüntüde "İman varsa imkan da vardır" dedirtti. 

Mescid-i Haram'da engelli bir adam Kabe'yi tavaf ederken görüntülendi.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 20:20
  1. Kabe
  2. Mescid-i Haram
  3. Mekke
  4. Kabe'yi tavaf eden engelli adam

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  • Oktay arkali Oktay arkali 22 dk önce
    Allah kabul eylesin bizlerde ibret allalim nevlamsufa versin

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