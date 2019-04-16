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Seçim 2019 Sayfası

Engellerini kulaç atarak aştılar

Adana’da, doğuştan engelli 10 yaşındaki Meryemnur Tunu ve 12 yaşındaki Alican Dönmez engelleri kulaç atarak aşıyor.

16 Nisan 2019 Salı 10:07
Engellerini kulaç atarak aştılar

Adana’da, doğuştan engelli 10 yaşındaki Meryemnur Tunu ve 12 yaşındaki Alican Dönmez engelleri kulaç atarak aşıyor.


Adana’da Atlas Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Derneğine bağlı olarak yüzme sporuyla ilgilenen ve dereceler almaya başlayan 10 yaşındaki Meryemnur Tunu ve 12 yaşındaki Alican Dönmez’in hedefi milli takıma yükselmek.


Meryemnur Tunu, 1 yıldır yüzdüğünü ve yüzmeyi çok sevdiğini belirterek, “Birçok şehri gezdim ve madalyalar aldım. Yüzmeye severek başladım. İlk defa yeni şehirler gördüm. Hedefim Sümeyye Boyacı gibi milli sporcu olmak çünkü çok beğeniyorum onu. O da benim rakiplerimden biri. Onunla görüşebilmeyi çok isterdim” dedi.



“Engelliler kendilerini eve kapatmamalı”


Alican Dönmez de yüzmenin hiç aklında olmayan bir spor dalı olduğunu ifade ederek, “Şu an bütün branşlarda yüzebiliyorum. Türkiye Şampiyonasına katıldım orada 1’inci, 2’nci ve 3’üncülüğüm var. Sporla uğraşmayan engelliler kendilerini eve kapatmamalı. Yalnız hissetmemeliler. Yapabildikleri sporlarla uğraşmalılar” diye konuştu.



“Milli takım yolunda hazırlıklarımız sürüyor”


Atlas Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı ve Antrenör Zehra Eruçar da öğrencilerinin çok başarılı olduklarını söyleyerek, “Azimliler, hırslılar bize olan güvenleri, çalışmaları, olayı kavramaları çok iyi. Başarıya giden yolda aile, öğretmen ve çocuk üçgeni çok önemli. En son geçtiğimiz günlerde Trabzon Kupası Bedensel Engelliler Yüzme Yarışmasından geldik. Orada Alican’ın Türkiye birinciliği var. Meryemnur’un da Türkiye ikinciliği var. O da Dünya Şampiyonumuz Sevilay Öztürk’le aynı kategoride yarışıyor. Milli takım yolunda hazırlıklarımız hızla devam ediyor” dedi.

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Haber Tarihi: 16 Nisan 2019 Salı 10:07
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