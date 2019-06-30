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“Engelleri Mülkiyelilerle birlikte aşıyoruz” projesi

Çankaya Belediyesi, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencilerinin hazırladığı “Engelleri Mülkiyelilerle birlikte aşıyoruz” projesini hayata geçirdi.

30 Haziran 2019 Pazar 12:34
“Engelleri Mülkiyelilerle birlikte aşıyoruz” projesi

Çankaya Belediyesi, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencilerinin hazırladığı “Engelleri Mülkiyelilerle birlikte aşıyoruz” projesini hayata geçirdi.


Çankaya Belediyesi, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencilerinin hazırladığı ‘Engeller Birlik Olunca Aşılır’ dönem projesini kısa sürede hayata geçirdi. Öğretim Üyesi Dr. Arcan Tuzcu’nun Örgüt Kuramı adlı dersine devam eden İşletme Bölümü 2. sınıf öğrencilerinin hazırladığı Engeller Birlik Olunca Aşılır dönem projesi kapsamında çalışmalarına başlayan Çankaya Belediyesi ekipleri, Ankara Üniversitesi Cebeci yerleşkesinin girişinden başlayarak Siyasal Bilgiler Fakültesi girişine kadar olan yola engelli takip taşı döşedi.


Öğrencilerin 10 kişilik gruplar halinde farklı alanlarda oluşturdukları dönem projelerinin birisini de Çankaya Belediyesi ile işbirliği halinde sürdüren üniversite öğrencileri, projeyi tamamlamalarının ardından dekanlık aracılığıyla irtibata geçtikleri Çankaya Belediyesinden hızlı bir geri dönüş almanın mutluluğunu yaşadılar.


Öğrencilerin projesine kayıtsız kalmayan ve taleplerini hızlı bir şekilde hayata geçiren Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, mezunu olmaktan gurur duyduğu Siyasal Bilgiler Fakültesi ile işbirliklerinin artarak süreceğini söyledi.

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Haber Tarihi: 30 Haziran 2019 Pazar 12:34
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