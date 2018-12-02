THY- Euroleague
0553 313 94 23

Engelleri "mat" eden baba ve oğul

Kayseri'de, doğuştan görme engelli 7. sınıf öğrencisi Ozan Ekici, kentte düzenlenen Görme Engelliler Satranç Turnuvası'nda kendisi gibi görme engelli babasıyla beraber mücadele ediyor

02 Aralık 2018 Pazar 15:39
Engelleri "mat" eden baba ve oğul

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de yaşayan 13 yaşındaki görme engelli Ozan Ekici, kendisi gibi görme engelli babasıyla kentte düzenlenen Satranç Turnuvası'nda finale kalmak için çaba harcıyor.

Büyükşehir Belediyesi ile Erciyes Görme Engelliler Spor Kulübü tarafından bir otelin toplantı salonunda düzenlenen Kayseri Görme Engelliler Satranç Turnuvası'na görme engelli baba ve oğlu da katılıyor.

Görme engelli Ozan Ekici kağıda yazarak, babası Süleyman Ekici ise ses kaydı yardımıyla müsabakalarda yarışıyor.

Ozan Ekici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğuştan görme engelli olduğunu, babasının öğrettiği satrancı uzun yıllar oynadığını ifade etti.

Evde babasıyla sürekli satranç oynadığını anlatan Ekici, şunları kaydetti:

"Satranç serüvenim anaokulunda başladı. Okulda satranç öğretmenimiz vardı, babam da o sıralar satranç oynuyordu. O zamanlar babamdan etkilenerek ben de satranca başladım. Satranca başladığımda 5 yaşındaydım. Evde boş zamanlarımızı babamla satranç oynayarak değerlendiriyoruz. Turnuvaya katılan sporcuların daha çok olmasını isterdim. Benim yaşlarımda turnuvaya katılan maalesef çok az. Babamla beraber yarışmaya katılmak gerçekten çok güzel, özgüven veriyor. Turnuvada babamla beraber engellerimizi mat ettik."

Baba Süleyman Ekici de oğlu ile müsabakaya katılmanın mutluluk verici olduğunu ve finale kalmak istediklerini anlattı.

- "Satranç bize özgüven sağlıyor"

Süleyman Ekici engelli olmanın zorluklarını oğluyla aştığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"İlkokula giderken satranç oynamaya başladım. Bu zamana kadar farklı organizasyonlarda dereceler yaptım. Hala bir tutku şeklinde oynuyorum. Erciyes Görme Engelliler Spor Kulübü ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen satranç turnuvasına da oğlumla katıldım. Çocuklarımla evde satranç oynuyoruz. Güzel bir spor. Görme engellilerin, gören ellerle oynayabildiği hemen hemen tek spor diyebilirim. Farklı bir satranç tahtamız var. Satranç bize öz güven sağlıyor. Spor olmanın ötesinde farklı kazanımlar da sağlıyor."

Turnuvanın ikinci gününde de elemeleri geçen baba oğul, yarın yapılacak müsabakalarda finale kalmayı hedefliyor.

Haber Tarihi: 02 Aralık 2018 Pazar 15:39
  1. görme engelli
  2. kayseri
  3. Satranç
  4. turnuva

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sivas'ta genç kadının kaçırılmak istendiği iddiası
    1. Sivas'ta genç kadının kaçırılmak..
    2. Türkiye Tenis Şampiyonası
    3. Osmanlıspor, Özköylü ile çıkışa geçti
    4. Fenerbahçe'de flaş gelişme! Ali Koç o..
    5. G20 Zirvesi'ne Ukrayna'daki kriz,..
    6. "Türkiye ile iyi bir karşılaşma olacak"
    7. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
    8. Maçın ardından
    9. "Memleketim" şarkısına işaret diliyle..
    10. Çanakkale'de 21 kaçak göçmen yakalandı
    11. Libertadores'te Santiago Bernabeu..
    12. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
    13. Uluslararası Komiser Wolf çetesi..
    14. "Gelecek İçin Eğitim Tasarımı..
    15. Didim'de 36 kaçak yapı yıkıldı
    16. Hamas, Fetih'in ABD karar tasarısına..
    17. MAKÜ Prof. Dr. İlhan Varank..
    18. 3. Dünya Turizm ve Kültür Konferansı
    19. İstanbul trafiğine maç düzenlemesi
    20. FETÖ mağdurları evlerini istiyor
    Alenen propaganda yapılıyor! Sokaklarda 'Çarpışma' istiyorlar
    Alenen propaganda yapılıyor! Sokaklarda 'Çarpışma' istiyorlar
    İyi Partili Ümit Özdağ'dan Suriyelilere yönelik 182 nefret mesajı
    İyi Partili Ümit Özdağ'dan Suriyelilere yönelik 182 nefret mesajı
    Menzili 600 kilometre! Karadeniz'de kuş uçurtmayacak
    Menzili 600 kilometre! Karadeniz'de kuş uçurtmayacak
    Rus kuklası Kadirov'dan 'Diriliş' tiyatrosu!
    Rus kuklası Kadirov'dan 'Diriliş' tiyatrosu!
    AYM'den flaş karar! 2 siyasi parti hakkında suç duyurusu
    AYM'den flaş karar! 2 siyasi parti hakkında suç duyurusu

    Günün Karikatürü

    2 Aralık 2018
    Seçim öncesi bomba iddia! AK Parti o illeri MHP'ye bırakıyor
    Seçim öncesi bomba iddia! AK Parti o illeri MHP'ye bırakıyor
    Serbest bırakılmayı uman Demirtaş ağladı: Beklesinler, duruşmaya geliyorum
    Serbest bırakılmayı uman Demirtaş ağladı: Beklesinler, duruşmaya geliyorum