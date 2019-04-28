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“Engelleri El Ele Aşalım Projesi” kapsamında etkinlik düzenlendi

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı’nın eşi Esra Masatlı öncülüğünde, Valilikçe uygulanan “Engelleri El Ele Aşalım Projesi” kapsamında 23 Nisan Çocuk Şenliği etkinliği düzenlendi.

28 Nisan 2019 Pazar 11:16
“Engelleri El Ele Aşalım Projesi” kapsamında etkinlik düzenlendi

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı’nın eşi Esra Masatlı öncülüğünde, Valilikçe uygulanan “Engelleri El Ele Aşalım Projesi” kapsamında 23 Nisan Çocuk Şenliği etkinliği düzenlendi.


Gençlik Merkezinde düzenlenen ilk etkinlikte, il genelinde ki Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezlerinde eğitim-öğretim gören engelli çocuklar, Esra Masatlı ve refakatçi öğretmenlerin eşliğinde, boyama, resim, oyun ve yarışma gibi aktivitelerle doyasıya bir 23 Nisan coşkusu yaşadı. Etkinlik sonunda engelli çocuklar için 23 Nisan Pastası kesildi ve Kazım Karabekir Ortaokulu pansiyonunda yemek verildi.


Etkinliğin ikinci kısmında ise Vali Mustafa Masatlı ve eşi Esra Masatlı’nın de katılımıyla, engelli çocuklarla birlikte 15 Temmuz Şehitler Ormanına fidan dikildi, balon uçuruldu ve ikramlarda bulunuldu.


Çocuklarla birlikte fidan dikerek, ilk suyu veren Vali Masatlı ve eşi, engelli çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Haber Tarihi: 28 Nisan 2019 Pazar 11:16
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