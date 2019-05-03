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Engelleri atla aşıyorlar

Osmangazi Belediyesi’nin otizm ve down sendromlu çocukların tedavisine yönelik düzenlediği ata binme programlarına katılan öğrenciler, 10 aylık eğitimlerinin sonunda sertifikalarını aldı.

03 Mayıs 2019 Cuma 14:32
Engelleri atla aşıyorlar

Osmangazi Belediyesi’nin otizm ve down sendromlu çocukların tedavisine yönelik düzenlediği ata binme programlarına katılan öğrenciler, 10 aylık eğitimlerinin sonunda sertifikalarını aldı.


Osmangazi Belediyesi tarafından Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi bünyesinde açık ve kapalı manejlerde başlatılan at binme eğitimlerinin 9’ncu dönemi sona erdi. Rehabilitasyon merkezlerinden gelen 145 öğrencinin iştirâk ettiği programda çocuklar sosyalleşme imkânının yanı sıra Shetland Pony cinsi at ile tanışma fırsatı buldu.


Sertifika töreninde konuşan Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Yunus Şahin, “Belediye olarak böylesine önemli bir programa ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 2012 yılından bu yana düzenli şekilde gerçekleştirdiğimiz eğitim programı ile engelli çocuklarımızın sosyalleşmesine, onların hastalıkları ile birlikte yaşamayı öğrenip, kendilerini toplum içerisinde daha rahat ifâde etmelerine katkı sağlamış oluyoruz. Eğitimlerimiz her sene olduğu gibi önümüzdeki dönemde de devam edecek” dedi.


Yaşanabilir bir Osmangazi için çalıştıklarını belirten Şahin, “Spor, kültür-sanat faaliyetlerimiz, tarihi miras çalışmalarımız ve tesislerimizle çocuklarımıza, gençlerimize, kadınlarımıza, yaşlılarımıza, engellilerimize, toplumun her kesimine ve şehrimize değer katıyoruz. Veteriner İşleri Müdürlüğümüz her sene engelli kardeşlerimize at biniş eğitimleri vererek, çocuklarımızın özgüvenlerini geliştirmeleri için çalışıyor. At binme eğitimlerini tamamlayan çocuklarımızı tebrik ediyor, hayatlarında başarılar diliyorum” diye konuştu.


Sertifikalarını alan çocuklar ise can dostlarla buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

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Haber Tarihi: 03 Mayıs 2019 Cuma 14:32
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