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"Engelleri aşmak için büyük çaba sarf ettik"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu:- "AK Parti iktidarı olarak göreve geldiğimiz 17 sene boyunca bir yandan vatandaşlara hizmet etmenin gayretinde olduk, diğer taraftan da önümüze çıkarılan engelleri aşmak için büyük çaba sarf ettik"- "AK Parti olarak gönül belediyeciliği diyoruz, MHP'li kardeşlerimiz üretken belediyecilik diyor. Bu ikisini birleştirip harmanlayarak vatandaşlarımız için çalışacağız"

05 Mart 2019 Salı 18:27
"Engelleri aşmak için büyük çaba sarf ettik"

ADANA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, "AK Parti iktidarı olarak göreve geldiğimiz 17 sene boyunca bir yandan vatandaşlara hizmet etmenin gayretinde olduk, diğer taraftan da önümüze çıkarılan engelleri aşmak için büyük çaba sarf ettik." dedi.

Sarıeroğlu, AK Parti Yüreğir İlçe Başkanlığını ziyaret etti. İlçe Başkanı Yaşar Turan ve partililerle görüşen Sarıeroğlu, daha sonra Kiremithane Mahallesi'nde bir kahvehanede vatandaşlarla bir araya geldi.

Burada konuşan Sarıeroğlu, Adana'nın her yerini karış karış gezdiklerini, en çok geldikleri ilçelerden birinin de Yüreğir olduğunu söyledi.

"Yüreğir için yeni bir hikaye yazma zamanı." diyen Sarıeroğlu, adayları Fatih Mehmet Kocaispir için destek istedi.

Türkiye'nin önemli süreçlerden geçtiğini anlatan Sarıeroğlu, şöyle devam etti:

"AK Parti iktidarı olarak göreve geldiğimiz 17 sene boyunca bir yandan vatandaşlara hizmet etmenin gayretinde olduk, diğer taraftan da önümüze çıkarılan engelleri aşmak için büyük çaba sarf ettik. Ülkemizin önüne çıkarılan her engelde milletimizin desteğiyle, milletten aldığımız güçle Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yolumuza devam ettik. Şu anda da kimlerin bir araya geldiğini görüyorsunuz. Bu seçim evet bir yerel seçim. Normalde projelerin konuşulması lazım ama maalesef ki gördüğümüz tablo, projeleri konuşan sadece Cumhur İttifakı."

- "Cumhur İttifakı olarak uyum içerisinde çalışıyoruz"

Cumhur İttifakı ile güzel bir birlikteliklerinin olduğunu aktaran Sarıeroğlu, "Biz hayallerimizi, hedeflerimizi birleştiriyoruz dedik ve Cumhur İttifakı olarak uyum içerisinde çalışıyoruz. Bu uyum, önümüzdeki dönemde Adana ile ilgili talep edilen, eksik görülen, ihtiyaç duyulan bütün konular açısından bir fırsat." diye konuştu.

Sarıeroğlu, Adana için birinci gündem maddelerinin istihdam imkanlarının arttırılması olduğunu, kentte bu yıl sadece 50 bin kişiyi işe yerleştirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

- "Önümüzdeki 4,5 senenin seçimsiz olması önemli bir fırsat"

Yerel seçimden sonra 4,5 yıl seçimin olmadığına dikkati çeken Sarıeroğlu, "Son beş yıldır 7 tane seçim geçirmişiz. Önümüzdeki 4,5 senenin seçimsiz olması önemli bir fırsat. Bütün konuların, meselelerin, vatandaşların taleplerini, ihtiyaçlarını, beklentilerini masaya yatırıp tek tek çözmek için gerçekten önemli bir fırsat." değerlendirmesinde bulundu.

Sarıeroğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"AK Parti olarak gönül belediyeciliği diyoruz, MHP'li kardeşlerimiz üretken belediyecilik diyor. Bu ikisini birleştirip harmanlayarak vatandaşlarımız için çalışacağız. Şimdi birileri, iş yapma derdinde olmayanlar sadece algılarla, balonlarla süreci yönetmeye çalışıyorlar. Ama Adana'nın ihtiyacı olan iş ve proje yapmak. Önümüzdeki 5 yıl boyunca Adana'nın emrinde, vatandaşlarımızın hizmetkarı olarak nerede ne yapılması gerekiyorsa bunu yapmanın sözünü veriyorum."

Konuşmasının ardından Sarıeroğlu, esnafı ziyaret ederek vatandaşların taleplerini dinledi ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve Adayı Hüseyin Sözlü ile partilerinin Yüreğir Belediye Başkan Adayı Fatih Mehmet Kocaispir'e oy istedi.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 18:27
  1. Adana

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