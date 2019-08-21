Engel Atlama Avrupa Binicilik Şampiyonası
- Hollanda'da düzenlenen şampiyonada Türkiye'yi Efe Siyahi ve Ömer Karaevli temsil ediyor21 Ağustos 2019 Çarşamba 11:55
ANKARA (AA) - Hollanda'da düzenlenen Engel Atlama Avrupa Binicilik Şampiyonası başladı.
Türkiye Binicilik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Rotterdam'da düzenlenen şampiyonada milli biniciler Efe Siyahi ve Ömer Karaevli mücadele ediyor.
Veteriner kontrolünün ardından başlayan organizasyon 25 Ağustos Pazar günü sona erecek.
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