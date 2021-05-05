  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Fatih Terim'e küfretmişti! Tazminat davası açıldı
Derbi öncesi Beşiktaş'a kötü haber! Forma giyemeyecek
Aboubakar’dan Beşiktaşlıları üzen haber
Pandemi yurdundan çarşaflı kaçışın feci sonu!
Siyaset Enflasyonu hesaplamaya girişen yapan Ümit Dikbayır kendisini madara etti
Siyaset

Enflasyonu hesaplamaya girişen yapan Ümit Dikbayır kendisini madara etti

Türkiye İstatistik Kurumu’nun her ay açıkladığı enflasyon rakamlarının gerçeği yansıtmadığını iddia eden ve enflasyonu hesaplamaya girişen İP Milletvekili Ümit Dikbayır, yaptığı hesaplamayla kendisini rezil etti.

Yeniakit Publisher
2021-05-05 14:04:00 -
Enflasyonu hesaplamaya girişen yapan Ümit Dikbayır kendisini madara etti

 yeniakit.com.tr 

Türkiye’de büyük bir ekonomik yıkım, açlık, kıtlık, yokluk algısı üretme peşinde olan muhalifler bir kez daha duvara tosladı. Sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda, Türkiye İstatistik Kurumu’nun her ay açıkladığı enflasyon rakamlarının gerçeği yansıtmadığını öne süren İP Milletvekili Ümit Dikbayır, 2 aylık enflasyonun 7.16 olduğunu savunurken “Enflasyonda tek rakibi Tanzanya olan vizyoner ekonomist Erdoğan ve arkadaşlarını tebrik ediyoruz” ifadelerini kullanarak AK Parti iktidarına saldırdı.

Yaptığı hesapla madara oldu

TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamlarının gerçeği yansıtmadığını öne sürüp enflasyon hesabı yapmaya girişen Ümit Dikbayır, duvara tosladı. 26 Nisan’da yaptığı pazar alışverişinde, 181 TL harcama yaptığı tabloya paylaşan Dikbayır’ı geçmiş aylarda yaptığı paylaşımları ele verdi. 28 Ocak’ta aynı ürünleri 181.50 TL’den, 26 Şubat’ta ise yine aynı ürünleri 179.30 TL’den, yani bugüne göre dahi daha ucuzdan aldığını paylaşan Dikbayır, yaptığı enflasyon hesabının sıfırın altında çıkmasıyla kendisini rezil etti.

Dikbayır’ın ocak, şubat ve nisan aylarına ait paylaştığı ve pazar alışverişlerinin yer aldığı tablolarda, 181.50 TL harcama yaptığı ocak ayı ile 181 TL harcama yaptığı nisan ayı arasındaki enflasyon oranı sıfırın da altında -0,9972 olarak hesaplandı. Yaptığı alışverişlerde enflasyonun sıfırın altında çıktığının dahi farkına varamayan veya algı operasyonu çekmeye çalışan Dikbayır, enflasyon hesaplamasıyla madara oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Muharrem İnce'nin partisinin logosu ortaya çıktı
Gündem

Muharrem İnce'nin partisinin logosu ortaya çıktı

CHP'den ayrılan Muharrem İnce'nin "Memleket" adıyla kurduğu partisinin logosu ortaya çıktı. Mavi renklerin kullanıldığı logoda Türkiye harit..
Hırsızlığın böylesi! Siyonist Yakup kendini böyle savundu
Dünya

Hırsızlığın böylesi! Siyonist Yakup kendini böyle savundu

İsrail Filistinli ailelerin evlerine el koymaya devam ediyor. Bir Filistinli'nin evini çalan Yakup isimli Siyonist ile Filistinli kadının di..
CHP'li İBB'nin kayıp at skandalında yeni gelişme! Görevinden alındı
Gündem

CHP'li İBB'nin kayıp at skandalında yeni gelişme! Görevinden alındı

CHP'li Ekrem İmamoğlu idaresindeki İBB'nin satın aldığı 978 atın kayıp olması, bu atlardan 224'ünün de öldüğü açıklanmasının ardından ilginç..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay