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"Enflasyonu düşürmek tahminimden daha zor"

Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri:- "Enflasyonla sahip olduğundan daha fazla harcayarak mücadele edilmez. Bu bizi oldukça zorluyor, tahmin ettiğimden daha fazla. Arjantin yıllardır bu sorunla karşı karşıya"- "(Hindistan ve Vietnam'a ticari uçakla gitmesine ilişkin) Özel uçağı hazırlamak çok pahalıya mal oluyor. Daha uygun bir uçak alacaktık ancak nasıl ki tasarruf talebinde bulunuyoruz, bu yüzden uçak satın almadık. Ayrıca Buenos Aires'te özel uçak kiralamak 20 milyon pezo (528 bin dolar) artık bu para tasarruf edilecek. Söylemek yetmez, örnek olmayı tercih ederim"

07 Şubat 2019 Perşembe 20:07
"Enflasyonu düşürmek tahminimden daha zor"

BUENOS AIRES (AA) - Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri, ülkedeki fiyat artışını kontrol etmenin zor olduğunu belirterek, "Enflasyonla sahip olduğundan fazla harcayarak mücadele edilmez. Bu bizi oldukça zorluyor, tahmin ettiğimden daha fazla." dedi.

Macri, katıldığı bir radyo programında, başkanlık adaylığı döneminde enflasyonu düşürmenin kolay olduğu yönündeki söylemlerine ilişkin, o dönem oldukça iyimser davrandığını söyledi.

Enflasyonla mücadelenin zorluğuna dikkati çeken Macri, "Enflasyonla sahip olduğundan daha fazla harcayarak mücadele edilmez. Bu bizi oldukça zorluyor, tahmin ettiğimden daha fazla. Arjantin yıllardır bu sorunla karşı karşıya. Belki de bu konuda aşırı iyimserdim." şeklinde konuştu.

Macri, dünya ülkelerinin çoğunda yüksek enflasyon olmadığını belirterek, "Enflasyonu düşürmeyi başarmalıyız. Mazeret yok, ilk defa yıllık bütçede belli bir oranda denge sağladık. Bunu tamamlamamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Ekonomik olarak 2018'i "oldukça sarsıcı" olarak değerlendiren Macri, "Biz değişimi, dünya ile ilişki içinde olmayı ve sorunları masaya yatırmayı seçtik. Bütün problemlerden 3 yıl içinde kurtulamayız bu nedenle azimle çalışmak gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Devlet Başkanı Macri, politikalarından şüphe duyanlara G-20 Liderler Zirvesi'nde farklı görüş ve ideolojilerden liderlerin kendisini tebrik ettiğini ve çizdiği yolun doğru olduğunu söylediğini hatırlattı.

- Maliyetli özel uçak yerine, tarifeli sefer

Arjantin Devlet Başkanı, Güvenlik Bakanlığının uyarılarına rağmen Hindistan ve Vietnam'a yapacağı ziyaretleri özel uçak yerine tarifeli seferle yapacağının altını çizerek, "Özel uçağı hazırlamak çok pahalıya mal oluyor. Daha uygun bir uçak alacaktık ancak nasıl ki tasarruf talebinde bulunuyoruz, bu yüzden uçak satın almadık. Ayrıca Buenos Aires'te özel uçak kiralamak 20 milyon pezo (528 bin dolar) artık bu para tasarruf edilecek. Söylemek yetmez, örnek olmayı tercih ederim." dedi.

Hindistan ve Vietnam'a yapacağı ziyarette ikili ilişkilerin ele alınacağını açıklayan Macri, bu ülkelerin Arjantin'den birçok ürün satın aldığını da sözlerine ekledi.


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Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 20:07
  1. Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri
  2. Enflasyon

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