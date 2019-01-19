"Enflasyonda yeniden tek haneli rakamlara ulaşacağız"

VAN (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Ekonomimize saldırılar oldu, biraz yükseldi ama bu yıldan başlayarak yeniden aşağıya gidecek ve tek haneli rakamlara ulaşacağız. Bazı yıllar üç haneli enflasyonlar yaşadı bu ülke. Enflasyon canavarı diye bir kavram vardı, AK Parti o kavramı kaldırdı çok şükür." dedi.

AK Parti'nin Van'daki 13 ilçe belediye başkan adayı, Tuşba ilçesindeki 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu'nda Yılmaz'ın katıldığı törenle kamuoyuna tanıtıldı.

Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, 31 Mart akşamına kadar bütün hesapları öteleyerek tek bir hedefe, AK Parti'nin başarısına yoğunlaşacaklarını söyledi. Bütün aday adaylarının kendileri için değerli olduğunu vurgulayan Yılmaz, genel merkezde yapılan değerlendirmelerin ardından bu dönem için en uygun adayları belirlemeye çalıştıklarının altını çizdi.

Son 16 yılda AK Parti'nin ülkede sessiz devrim yaptığını, demokratik standartları yükselttiğini, vesayetçi demokrasiyi tasfiye ettiğini anlatan Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile eski dönemin kapandığını, şimdi hükümeti bazı uluslararası güç odaklarının değil, milletin belirlediğini belirtti.

- "Ekonomimizi dört kat büyüttük"

Hala bir umutla "Eski günlere nasıl döneriz?" diyenlerin çabalarının genel seçimde boşa çıktığına işaret eden Yılmaz, şöyle devam etti:

"İlk turda millet Cumhurbaşkanını millet seçti. Şimdi son umutları kaldı eski Türkiye'ye dönmek isteyenlerin. Diyorlar ki 'Yerel seçimde ne yapıp edip Recep Tayyip Erdoğan'ı, AK Parti'yi zayıflatalım, yeni tartışmalar başlatalım, Türkiye'nin ekonomisine, istikrarına zarar verelim.' Ama Türkiye buna müsaade etmeyecek. Ekonomide de hiçbir dönemde olmadığı kadar gelişme sağladık. Son 16 yılın ortalama büyüme hızı 5,7'dir. Ekonomimizi neredeyse dört kat büyüttük. Geçen sene enflasyon biraz yükseldi. AK Parti'nin genel performansına bakıldığında ortalama enflasyon yüzde 9,5 olmuş. Bizden önceki dönemde ne olmuş? Enflasyon biraz arttı diye bağırıp çağıranlara sormak lazım. AK Parti'den önce enflasyon neydi? 14 yıla bakıldığında ortalama enflasyon yüzde 70'in üzerindeydi. Biz tek hanelere düşürdük. Ekonomimize saldırılar oldu, biraz yükseldi ama bu yıldan başlayarak yeniden aşağıya gidecek ve tek haneli rakamlara ulaşacağız. Bazı yıllar üç haneli enflasyonlar yaşadı bu ülke. Enflasyon canavarı diye bir kavram vardı, AK Parti o kavramı kaldırdı çok şükür. Şimdi yeni bir dalgalanma var ama onu da kontrol altına aldık. Daha iyi günlere gideceğiz."

- "AK Parti milletin kaynaklarını rant çevrelerine yedirmedi"

Yılmaz, AK Parti iktidara geldiğinde Türkiye'de nüfusu 66 milyon, toplam çalışan sayısının da 19 milyonun biraz üzerinde olduğunu aktararak 16 yılda nüfusun 81 milyona, çalışan sayısının da 29 milyona yükseldiğini dile getirdi.

Bunun büyük bir başarı olduğunu vurgulayan Yılmaz, şunları söyledi:

"16 yılda 15 milyon nüfus, 10 milyon istihdam arttı. Buna başarı denmez de ne denir? İstikrar, güven olunca bunun her yere yansıdığını görüyorsunuz. AK Parti milletin kaynaklarını çarçur etmedi. Rant çevrelerine yedirmedi. AK Parti'den önce toplanan vergilerin yüzde 86'sı faizlere gidiyordu. Bütçe harcamalarımızın yüzde 43'ü faizlere gidiyordu. AK Parti sayesinde bunlar çok aşağı seviyelere geldi. Eski oranlarla bugünkü bütçeleri yapmış olsaydık, mevcut faiz harcamalarına ilave olarak 300 milyar Türk lirası daha faize bu devlet para verecekti. Çok şükür, AK Parti'nin farkı bu. Bu kadar hizmeti nasıl yaptınız diye soruyorlar. Faize giden paralar yol, üniversite oluyor, birçok kanalla millete geri dönüyor. İstikrarımızı bozmalarına izin vermeyeceğiz, kaynaklarımızı halkımıza aktarmaya devam edeceğiz."

Doğu, Güneydoğu Anadolu bölgelerine AK Parti döneminde yapılan hizmetlerle AK Parti öncesinde yapılan hizmetlerin karşılaştırılmasını isteyen Yılmaz, bölgede hem mevcut hizmetlere kaynak ayırdıklarını hem de geçmişin eksiklerini gidermeye çalıştıklarını anlattı.

Ulaştırma, eğitim, sağlık alanlarında bölgeye ayrıcalıklı yatırımlar yaptıklarını, yapmaya da devam edeceklerini bildiren Yılmaz, depremde büyük yıkım yaşayan Van'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 5 milyar Türk lirasını tek kalemde aktardıklarına işaret etti.

- "Van 10 yıl boyunca belediye hizmetlerini uzaktan izleyen bir kent oldu"

AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı Necdet Takva ise kente yeni şeyler söylemek için çaba göstereceklerini dile getirerek şunları kaydetti:

"Van 10 yıl boyunca belediye hizmetlerini uzaktan izleyen bir kent oldu. Bizi bilmeyen, bizi anlamayan isimler bu kenti yönetme yarışına girdi. Büyük kayıplar yaşadık. Şimdi bunları bir kenara bırakarak bundan sonraki Van'ı konuşmamız gerektiği inancındayız. Bizim önceliğimiz gençler, kadınlar olacak. Sonuç ne olursa olsun burada olacağız. Bizi bir uçak bileti kadar gönül bağı olmayan insanlarla aynı kefeye kimse koymasın. Bizim seçimden sonra ne halde olduğumuz düşünmeden arkasını dönüp gidenlerden olmayacağız."

Toplantıya AK Parti Van Milletvekilleri Abdulahat Arvas ve İrfan Kartal, Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan, Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ile AK Parti belediye başkan adayları ile davetliler katıldı.







