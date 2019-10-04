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Enflasyon sonrası dolar ne kadar oldu? İşte son rakamlar

Eylül ayı enflasyon rakamları dün açıklandı, tek haneye inen enflasyon sonrası gözler ise dolar kuruna çevrildi. 4 Ekim 2019 Cuma günü Dolar - euro kaç TL? İşte bankalararası piyasada döviz kurlarındaki son tablo.

04 Ekim 2019 Cuma 08:14
Enflasyon sonrası dolar ne kadar oldu? İşte son rakamlar

Eylül ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 5,70 seviyelerine gerileyen dolar/TL'de düşüş eğilimi bu sabah da devam ediyor.

4 Ekim 2019 günü dolar ne kadar?

Kur haftanın son işlem gününde 5,69 civarlarında işlem görüyor.

Yıllık TÜFE; Temmuz 2017’den sonra ilk kez tek haneye indi. Ocak 2017’den bu yana en düşük seviyede geldi.

Euro/TL ise 6,25 seviyelerinde yer alıyor.

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Haber Tarihi: 04 Ekim 2019 Cuma 08:14
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