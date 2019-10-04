Enflasyon sonrası dolar ne kadar oldu? İşte son rakamlar Eylül ayı enflasyon rakamları dün açıklandı, tek haneye inen enflasyon sonrası gözler ise dolar kuruna çevrildi. 4 Ekim 2019 Cuma günü Dolar - euro kaç TL? İşte bankalararası piyasada döviz kurlarındaki son tablo.

Eylül ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 5,70 seviyelerine gerileyen dolar/TL'de düşüş eğilimi bu sabah da devam ediyor. 4 Ekim 2019 günü dolar ne kadar? Kur haftanın son işlem gününde 5,69 civarlarında işlem görüyor. Yıllık TÜFE; Temmuz 2017’den sonra ilk kez tek haneye indi. Ocak 2017’den bu yana en düşük seviyede geldi. Euro/TL ise 6,25 seviyelerinde yer alıyor.

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