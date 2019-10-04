Enflasyon sonrası dolar ne kadar oldu? İşte son rakamlar
Eylül ayı enflasyon rakamları dün açıklandı, tek haneye inen enflasyon sonrası gözler ise dolar kuruna çevrildi. 4 Ekim 2019 Cuma günü Dolar - euro kaç TL? İşte bankalararası piyasada döviz kurlarındaki son tablo.04 Ekim 2019 Cuma 08:14
Eylül ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 5,70 seviyelerine gerileyen dolar/TL'de düşüş eğilimi bu sabah da devam ediyor.
4 Ekim 2019 günü dolar ne kadar?
Kur haftanın son işlem gününde 5,69 civarlarında işlem görüyor.
Yıllık TÜFE; Temmuz 2017’den sonra ilk kez tek haneye indi. Ocak 2017’den bu yana en düşük seviyede geldi.
Euro/TL ise 6,25 seviyelerinde yer alıyor.
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