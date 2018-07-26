0553 313 94 23

Tarih belli oldu! Enflasyon raporu 31 Temmuz'da açıklanacak

Merkez Bankası bu yılın 3'üncü Enflasyon Raporu'nu 31 Temmuz Salı günü açıklayacak.

26 Temmuz 2018 Perşembe 10:25
Tarih belli oldu! Enflasyon raporu 31 Temmuz'da açıklanacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bu yılın 3'üncü Enflasyon Raporu'nu 31 Temmuz Salı günü Ankara'da açıklayacak.

TCMB'den yapılan duyuruda, "Enflasyon Raporu 2018-III"nin 31 Temmuz'da yayımlanacağı belirtilerek, raporun tanıtımı amacıyla söz konusu tarihte Ankara'da bir bilgilendirme toplantısı düzenleneceği bildirildi. 

Duyuruda, toplantının saat 10.30'da Sheraton Ankara Hotel & Convention Center'da gerçekleştirileceği, TCMB Başkanı Murat Çetinkaya'nın da toplantıda bir sunum yapacağı kaydedildi.

Enflasyon Raporu 2018-III Bilgilendirme Toplantısı, bankanın genel ağ sitesinden de canlı yayımlanacak.

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2018 Perşembe 10:25
  1. Ankara
  2. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
  3. enflasyon raporu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Meral Akşener'in İP'ini koparan sözler ortaya çıktı
    1. Meral Akşener'in İP'ini koparan sözler..
    2. Suç makinesine şoke eden baskın! Böyle..
    3. İnşaat işçisi eldivenini çıkardı,..
    4. Yargıtay: Engelli aracını başkaları..
    5. Borçları yapılandırın
    6. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın..
    7. Tütünden 2 milyar dolar gelir elde..
    8. Kadın hangi durumda mehri alamaz?
    9. TSK er alımı yapmayacak mı? Bakan..
    10. İranlı din adamı Nakaviyan Türkiye'yi..
    11. Göz kaşıntısının nedenleri nelerdir?
    12. Berna Laçin’lerde, suçlu biraz da biz..
    13. Dört büyüklerin borcu dağları aştı
    14. Orman yangınını söndürmek için bomba..
    15. Enflasyon raporu için tarih belli oldu
    16. Arı sokması belirtileri nelerdir?
    17. Simidin tadını susam kaçırdı
    18. Dolara 5 TL oyunu
    19. SSK Bağ Kur Emekli Sandığı zam..
    20. Sinüzitte bitkisel tedavi yöntemleri..
    Mustafa Kemal heykeline saldıran bakın kim çıktı
    Mustafa Kemal heykeline saldıran bakın kim çıktı
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    CHP'de deprem! Kılıçdaroğlu 3 kişinin ipini çekti
    CHP'de deprem! Kılıçdaroğlu 3 kişinin ipini çekti
    YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?
    YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?
    Ormanda kızlı erkekli kamp kurmuşlardı... Üste çıkıp Akit'e iftiralarla saldırdılar!
    Ormanda kızlı erkekli kamp kurmuşlardı... Üste çıkıp Akit'e iftiralarla saldırdılar!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Real Madrid, Müslümanlar için logosunu değiştirdi
    Real Madrid, Müslümanlar için logosunu değiştirdi
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman