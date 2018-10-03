Enflasyon oranları açıklandıktan sonra dolarda hareketlilik
Piyasaların merakla beklediği enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte, sabah 5,90’dan işlem gören dolar, 6,07’ye yükseldi.03 Ekim 2018 Çarşamba 10:20
Eylül ayı enflasyon oranları açıklandı. Piyasaların, enflasyona vereceği tepki merak ediliyordu. Enflasyonun yükseldiği açıklandıktan sonra, dolarda hareketlilik başladı.
5,90’dan 6,07’ye
Dolar, sabah 5 TL 90 kuruştan işlem görüyordu. Enflasyon oranlarının açıklanmasıyla dolar, 6 TL 70 kuruşa kadar yükseldi. Şu an dolar 6, 06'dan işlem görüyor.
Enflasyon yükseldi
Enflasyon, eylül ayında yüzde 6,30 artarken, yıllık bazda yüzde 24,52 oldu.
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