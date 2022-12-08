Enflasyon günümüzde bütün milletlerin başının belası olarak karşımızda durmaktadır. Bu sıkıntı hem ülkemizin başının belası olarak karşımızda durmaktadır hem de gelişmiş ülkelerde de bilinenin aksine biraz sıkıntılı oranlarda halkları sıkmaktadır.

Konuma herhangi bir parti adı verilmeden devam etmek adına şunları söylemek mümkündür diyerek ülkem geneli hemen her on yılda, yirmi yılda mutad olarak ülkemde bu sıkıntılı ekonomik sıkıntı karşımızda durmaktadır. Yalnız bir farkla ki gelişmiş ülkelerde enflasyon tekli hanelerde olarak karşımızda durmakta iken bizlerde bu üçlü hanelerde olarak kendini hissettirmektedir.

Anladığım kadarıyla bu enflasyon sıkıntısı ülkelerin üretimiyle ilgili olarak kendini göstermektedir. Bir ülkenin ekonomisi çok gelişmişse mesela Çin gibi, ABD gibi, Almanya gibi ülkelerde bu sıkıntı tekli hanelerde kendini hissettirmektedir. Ya da şöyle söyleyeyim bu ülkelerde enflasyon halka belki de hiç kendini hissettirmektedir. Yani ekonomik göstergeler düzelene kadar halk bu sıkıntıdan bi haber olarak hayatına devam etmektedir. Niye öyle dediğinizi duyar gibi oluyorum bu noktada sizlere vereceğimiz cevap adamların ekonomileri güçlü de ondan. Gelişmiş ülkelerin yaptıkları ihracatlar cari açıklarını kapatmaya yetmektedir. Çünkü bu adamlar çok iyi bilmektedir ki bir ülkede enflasyon sıkıntısı gibi ya da mesela paranın değer kaybetmesi ya da faizlerin reel olarak yükselmesi yani bastırmayla düşmesi değil hep bu durumlarda akla gelen ilk sıkıntı ülke geneli ihracatın tüm bu sıkıntıları kapatmaya yetmediğinden dolayı olduğunu bilmekteler. Yani sizin anlayacağınız tüm bu sıkıntılar ihracatın yeterli olmamasından dolayı kaynaklanmaktadır.

Burada şunu unutmamak lazım acizane bendeniz bir ülkede yol yapılmasına yada ne bileyim stad yapılmasına hem de ölü yatırım olduğu halde karşı durmam. Yöneticilerimiz yapıyorlarsa yapsınlar fakat buradaki sıkıntı yöneticilerimiz tüm bunları yaparken sözlerinin bitiminde inşaallah enflasyonu bitireceğiz diye açıklamalar yapması ben biraz bu sıkıntının öyle bilimsel olarak ele alınmadığını düşündürmektedir. Ne yapılmalı dediğinizi duyar gibiyim. Yapılacak ilk iş üretim üretim üretim. Daha sonra madenleri açığa çıkarmak ve ekonomiyi güçlendirmemiz lazım...