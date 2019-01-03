Enflasyon, Aralık 2018'de yüzde 0,40 azalırken, yıllık bazda yüzde 20,30 oldu.

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03 Ocak 2019 Perşembe 10:03
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Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 10:03
https://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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